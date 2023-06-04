Врач назвал главные причины ожирения

— Максимум — пара лишних килограммов жира, не более того. К сожалению, нигде в мире нет пропаганды здорового образа жизни, спорта, красивого и сильного тела. Везде нам только говорят про толерантность и принятия себя таким, какой ты есть, то есть слабым и больным. Отсутствуют стимулы меняться к лучшему, — сказал собеседник «ВМ».