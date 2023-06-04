Врач назвал главные причины ожирения

«Виноватый смотрит из зеркала»: врач Калинчев назвал главные причины ожирения
Ожирение — одна из главных проблем современного общества. Отсутствие культуры питания и неспособность вести здоровый образ жизни приводят к набору лишнего веса. Какие еще факторы провоцируют ожирение, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева.
По его словам, в развитых странах 60 процентов людей имеют лишний вес, а 20 процентов — ожирение.
— Кто виноват в такой ситуации? Все обычно ищут крайнего вокруг себя, а виноватый смотрит на вас в зеркало обычно, — подметил эксперт. — Истоки ожирения начинаются в семье, когда родители ребенка с рождения кормят его неправильно. Потом к этому присоединяется воздействие рекламы вредных продуктов питания.
Пропаганда бодипозитива, по словам спикера, ставит под сомнение необходимость иметь стройное и спортивное тело.
— Зачем, если все вокруг выглядят кое-как? Если разбирать историю ожирения каждого конкретного человека, то мы увидим, что до этого были годы неправильного питания и длительный период гиподинамии, а все имеющиеся болезни возникли как осложнения ожирения, а не были его первопричиной, — продолжил эндокринолог.
Если же человек уверяет, что толстым он стал после родов, приема контрацептивов, лечения коронавируса, то сути это не меняет: первопричиной все равно было неправильное питание, потому что в противном случае человек бы не располнел.
— Максимум — пара лишних килограммов жира, не более того. К сожалению, нигде в мире нет пропаганды здорового образа жизни, спорта, красивого и сильного тела. Везде нам только говорят про толерантность и принятия себя таким, какой ты есть, то есть слабым и больным. Отсутствуют стимулы меняться к лучшему, — сказал собеседник «ВМ».
Ожирение лечится в первую очередь коррекцией питания:
— Не существует чудо-пилюли для его лечения, которая позволила бы питаться, как прежде, то есть неправильно, и при этом худеть.
Люди не хотят менять привычное питание и выходить из зоны комфорта, предпочитая искать оправдания и причины, почему худеть не надо, заключил спикер.