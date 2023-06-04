Как понять, что у вас проблемы с щитовидной железой

Щитовидная железа — один из жизненно важных органов. Если у человека перестает работать щитовидная железа, он может умереть. При этом выяснить, что у вас есть проблема может быть трудно из-за разнообразия симптоматики. "Рамблер" расскажет, на что стоит обратить внимание.

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Гормоны щитовидной железы воздействуют на все органы без исключения, не зря она называется дирижером организма. Поэтому важность своевременного определения патологии щитовидной железы очевидна.

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Наиболее частая причина проблем в эндокринологии в том, что пациент не вовремя к врачу, его все устраивает. Например, при гипотиреозе ситуация ухудшается очень медленно, с годами, а пациент думает, что организм естественно стареет, и ничего поделать нельзя. Но на самом деле это достаточно легко корректируемое заболевание, если вовремя обратиться к врачу.

Гипотиреоз бывает двух видов. Часть из них — это гипофункции, то есть слабый функция, а вторая часть — гиперфункция, то есть функция избыточная.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Болезни щитовидой железы

Гипофункция — состояние, при котором замедляется метаболизм, появляется отечность, головные боли, метеозависимость, слабость, патологии суставов, редкий пульс, запоры, сухость кожи, волос, общая вялость, забывчивость, увеличивается масса тела, при том что еды человек потребляет немного.

При гиперфункции наоборот, человеку постоянно жарко, отмечается частый пульс, излишняя потливость, тревожность, повышенная температура, он худеет и легко становится агрессивным. Есть и общие признаки, кожа и волосы страдают в обоих состояниях, только при гиперфункции кожа постоянно потная.

При подостром тиреоидите ситуация совсем другая. У человека возникает боль в области щитовидной железы, по передней поверхности шеи, ему больно глотать, то совсем иное состояние, чем при гипотиреозе, при котором болевых синдромов не возникает.

Отдельного внимания заслуживают онкологические заболевания щитовидной железы, которые бывают четырех форм —папиллярный, фолликулярный, медуллярный и анапластический. Все они опасны.

Онкология щитовидной железы, как правило, на первых порах никак не проявляется. Главным симптомом при позднем обращении у пациента является нарушение глотания и речи, а также наблюдается снижение массы тела, осиплость голоса, общее увядание организма, болевой синдром костях за счет метастаз. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.