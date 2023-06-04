Инструкция: что делать, если вы отравились
Любой человек может отравиться продуктами или химическими веществами. Поэтому последовательность действий при отравлении, должен знать каждый. Неправильное оказание помощи чревато опасными последствиями — обезвоживанием, кровотечением, поражением сердца, почек, печени и других органов. "Рамблер" расскажет, что нужно делать при отравлении.
Отравления можно разделить на пищевые, аэрозольные, контактные и инъекционные. Для интоксикации характерны следующие симптомы:
- Боль и дискомфорт в области живота. Ощущается вверху или внизу живота в зависимости от уровня поражения.
- Диарея. Наиболее частый симптом пищевого отравления. Обусловлена местным действием энтеротоксина на слизистую желудочно-кишечного тракта.
- Повышение температуры тела. У большинства больных показатель не превышает 38 °C. В некоторых случаях наблюдается сильная лихорадка.
- Тошота и рвота. Наряду с болью и диареей наиболее ранний симптом интоксикации. По частоте рвоты можно судить о степени интоксикации организма. При легкой форме частота рвоты не превышает 5 раз в сутки, при средней — до 10–15 раз, а при тяжелой степени отравления — 15 раз в день и более.
- Озноб, слабость, боль в суставах и мышцах.
- Головная боль и головокружение.
Если под отравлением понимать рвоту или понос, необходимо промыть желудок, вызвав рвоту. Промывание можно осуществить питьевой водой и проводить до того момента, пока рвотные массы не заменятся водой. Затмем следует принять сорбенты (активированный уголь, энтеросгель или полисорб). При болях в животе нужно выпить спазмолитик. Если нет рвоты, но имеется диарея нас ожидает все то же — обильное питье и сорбенты.
Серёгина Александра МихайловнаВрач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" г. Тула
По словам врача, самая распространенная ошибка заключается в том, когда люди принимают при отравлении лоперамид (Имодиум). Так как препарат вызывает временную остановку перистальтики кишечника (временнный паралич) и в петлях кишечника при бактериальной природе отравления отлично развиваются бактерии, усугубляя состояние пациента. Дальнейшее лечение при отравлении назначает врач.
Если речь идет не о пищевом отравлении, необходимо обратиться к врачу незамедлительно. В большинстве случаев лечение проводится амбулаторно. Госпитализация может потребоваться при обезвоживании, подозрении на ботулизм, тяжелом состоянии больного, сильной лихорадке и потере сознания.