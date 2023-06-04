Инструкция: что делать, если вы отравились

Если под отравлением понимать рвоту или понос, необходимо промыть желудок, вызвав рвоту. Промывание можно осуществить питьевой водой и проводить до того момента, пока рвотные массы не заменятся водой. Затмем следует принять сорбенты (активированный уголь, энтеросгель или полисорб). При болях в животе нужно выпить спазмолитик. Если нет рвоты, но имеется диарея нас ожидает все то же — обильное питье и сорбенты.



Серёгина Александра Михайловна Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" г. Тула