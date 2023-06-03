Перечислены признаки острого аппендицита
Острый аппендицит можно заподозрить по нескольким характерным признакам, заявили терапевт Татьяна Тарадеева и хирург Эдуард Клевакин. Они перечислили их россиянам в беседе с изданием E1.Ru.
Врач назвала аппендицит «болезнью-хамелеоном», о которой слышали все, но при этом не считают ее слишком серьезной проблемой. Однако в действительности острый аппендицит может привести к серьезным осложнениям и летальному исходу, поэтому важно вовремя заметить тревожные симптомы.
Главным признаком обострения аппендикса является боль, объяснила Тарадеева. Сначала она возникает в центральной части живота, под грудной клеткой и характеризуется непроизвольными мышечными сокращениями. Через два-три часа болевые ощущения опускаются вниз и локализуются в правой нижней части живота.
В свою очередь, хирург Клевакин отметил, что, помимо боли, у пациентов с острым аппендицитом наблюдаются отсутствие аппетита, тошнота, нарушения стула, рвота в первые часы заболевания.