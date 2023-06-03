Частое мочеиспускание может говорить о серьезной болезни

Но не только — иногда достаточно пересмотреть свой образ жизни. К примеру, пить поменьше воды и кофе или попытаться наладить уровень стресса. Но в любом случае, если проблема беспокоит, лучше проконсультироваться у врача, порекомендовал доктор клиники Rainbow Labs Раджа Мохан.

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От простого. Самое безобидное, что влияет на частоту мочеиспускания, — вы слишком много пьёте. И выйдет жидкости соответственно влитому. Особенно если дело касается кофе или алкоголя.

Второе — приём лекарств. К примеру, такая побочка может быть у диуретиков (мочегонные) и некоторых антидепрессантов.

Также выработку мочи усиливают стресс и беспокойство. Если их уровень довольно высок, можете заподозрить в причинах проблемы это.

Но женщинам, например, стоит задуматься, не беременны ли они, а мужчинам — исключить проблемы с простатой. В первом случае в туалет хочется чаще, так как матка увеличивается и давит на мочевой пузырь. А во втором — роль играет увеличение простаты или инфекция предстательной железы. Из-за этого хотеться в туалет может чаще, но сделать это трудно.

Теперь к делам посерьёзнее. Нередко болезненное и частое мочеиспускание — признак инфекции мочевыводящих путей. Также она сопровождается жжением во время выхода мочи, а она при этом ещё и оказывается мутной. Хочется освободить мочевой пузырь чаще и при диабете.

Дело в высоком уровне сахара в крови — тело таким образом пытается удалить избыток глюкозы.

Аналогичная проблема бывает и при интерстициальном цистите. Человек с наполненным мочевым пузырём чувствует боль в области таза и нижней части живота, а после опорожнения она проходит.

Если в туалет хочется внезапно и поскорее, причём это желание сопровождается подтеканием мочи или недержанием — речь о гиперактивности мочевого пузыря.