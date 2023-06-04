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Терапевт Звонков назвал смертельное заболевание, о котором говорит налет на языке

Какая проблема со здоровьем может указывать на цирроз печени, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Терапевт назвал смертельное заболевание, о котором говорит налет на языке
© Слово и Дело

Состояние языка может многое сказать о функционировании тех или иных органов. Например, это может быть признаком таких заболеваний как гингивит, стоматит, микседема и акромегалия. Однако в некоторых случаях налет на языке и неприятный запах может сигнализировать о циррозе печени, отметил Андрей Звонков.

В целом белый налет на языке иногда появляется даже у здоровых людей. Если же изменилась толщина органа, то есть вероятность возникновения проблем с иммунитетом и количеством болезнетворных бактерий в организме. Наличие следов от зубов на языке по утрам говорит о том, что кишечник плохо усваивает пищу.

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