Терапевт назвал смертельное заболевание, о котором говорит налет на языке

Какая проблема со здоровьем может указывать на цирроз печени, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

© Слово и Дело

Состояние языка может многое сказать о функционировании тех или иных органов. Например, это может быть признаком таких заболеваний как гингивит, стоматит, микседема и акромегалия. Однако в некоторых случаях налет на языке и неприятный запах может сигнализировать о циррозе печени, отметил Андрей Звонков.