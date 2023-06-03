Назван неприметный симптом, указывающий на цирроз печени

Назван неприметный симптом на языке, указывающий на цирроз печени
Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал об одном симптоме на языке, который может указывать на цирроз печени и другие опасные заболевания.
Появление белого налета на языке говорит о проблемах со здоровьем, однако даже у здоровых людей он может быть в небольших количествах.
Если же его слой стал толще, либо же появился серый оттенок, стоит обратить на это внимание, объясняет Звонков.
Такие симптомы говорят о снижении иммунитета и увеличении числа вредных бактерий в организме, передают «Народные новости».
Чаще всего белый налет на языке возникает из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, гастрита, цирроза печени или колита. Также если по утрам заметны отпечатки зубов на налете, это свидетельствует о плохой работе кишечника.