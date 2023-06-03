Назван неприметный симптом, указывающий на цирроз печени

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал об одном симптоме на языке, который может указывать на цирроз печени и другие опасные заболевания.

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Появление белого налета на языке говорит о проблемах со здоровьем, однако даже у здоровых людей он может быть в небольших количествах.

Если же его слой стал толще, либо же появился серый оттенок, стоит обратить на это внимание, объясняет Звонков.

Такие симптомы говорят о снижении иммунитета и увеличении числа вредных бактерий в организме, передают «Народные новости».