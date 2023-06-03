$80.88-0.0987.10+0.52

Что ни в коем случае нельзя делать в жару людям с больным сердцем

Врач-кардиолог отметила, что высокая температура воздуха приводит к расширению сосудов.

Что нельзя делать в жару людям с больным сердцем
© runews24.ru

В беседе с E1.RU кандидат медицинских наук Анна Исаева рассказала, что из-за расширения сосудов понижается давление, а сердцебиение учащается.

Если у человека уже есть нарушение ритма, то ситуация может усугубиться. По словам кардиолога, в жару нужно отказаться от употребления алкоголя.

Кроме того, запрещено активно проводить время в саду или огороде. Анна Исаева сообщила, что чаще всего инфаркты в жару случаются с пожилыми людьми, которые ставят «огородные рекорды».

Врач в жару советует пить чистую воду и находиться в помещении с кондиционером. Тем, кто страдает сердечными заболеваниями, необходимо проконсультироваться с врачом и принимать назначенные препараты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий