Что нельзя делать в жару людям с больным сердцем

Что ни в коем случае нельзя делать в жару людям с больным сердцем
Врач-кардиолог отметила, что высокая температура воздуха приводит к расширению сосудов.
В беседе с E1.RU кандидат медицинских наук Анна Исаева рассказала, что из-за расширения сосудов понижается давление, а сердцебиение учащается.
Если у человека уже есть нарушение ритма, то ситуация может усугубиться. По словам кардиолога, в жару нужно отказаться от употребления алкоголя.
Кроме того, запрещено активно проводить время в саду или огороде. Анна Исаева сообщила, что чаще всего инфаркты в жару случаются с пожилыми людьми, которые ставят «огородные рекорды».
Врач в жару советует пить чистую воду и находиться в помещении с кондиционером. Тем, кто страдает сердечными заболеваниями, необходимо проконсультироваться с врачом и принимать назначенные препараты.