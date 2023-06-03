Что нельзя делать в жару людям с больным сердцем

Врач-кардиолог отметила, что высокая температура воздуха приводит к расширению сосудов.

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В беседе с E1.RU кандидат медицинских наук Анна Исаева рассказала, что из-за расширения сосудов понижается давление, а сердцебиение учащается.

Если у человека уже есть нарушение ритма, то ситуация может усугубиться. По словам кардиолога, в жару нужно отказаться от употребления алкоголя.

Кроме того, запрещено активно проводить время в саду или огороде. Анна Исаева сообщила, что чаще всего инфаркты в жару случаются с пожилыми людьми, которые ставят «огородные рекорды».