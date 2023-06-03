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Названы симптомы первичного и вторичного сифилиса

Симптомами первичного и вторичного сифилиса являются твердый шанкр и высыпания по всему телу соответственно, рассказала NEWS.ru гинеколог Елена Близнюк. Она отметила, что шанкр позже покрывается корочкой, превращаясь в безболезненную язву.

Названы симптомы первичного и вторичного сифилиса
© Unsplash

Латентный период сифилиса — от трех недель до трех месяцев. Позже в месте проникновения бактерии на коже появляется красное пятно, так называемый твердый шанкр. Потом оно покрывается корочкой, возникает язва, достаточно безболезненная. Это первичный сифилис. Потом возникает вторичный — язва может закрыться. При вторичном сифилисе высыпания возникают по всему телу, — добавила медик.

По ее словам, заражение чаще всего происходит половым путём, через поврежденные слизистые оболочки, в том числе при поцелуях.

Но есть и бытовой сифилис — при тесном контакте инфицированных. Болеющая женщина, если она беременна, через плаценту способна заразить своего ребенка, и для него это, к сожалению, может закончиться летальным исходом, — подчеркнула Близнюк.

Собеседница также призвала сразу сдавать анализы при появлении первых симптомов недуга.

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