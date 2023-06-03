Кардиолог рассказала о «предынфарктном» и «предынсультном состоянии»

Почувствовав недомогание, мы идём к врачу, чтобы выяснить, что в организме поломалось и как это починить. Но иногда поход к доктору не только не вносит ясность, но ещё больше запутывает.

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Так происходит, когда пациенту ставят несуществующий диагноз. Откуда берутся несуществующие диагнозы Все-все настоящие диагнозы прописаны в Международной классификации болезней (МКБ), рассказала кардиолог, гериатр Федерального медико-биологического агентства Светлана Мартынова.

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Этот список регулярно пересматривают. Туда добавляют новые заболевания или обновляют критерии диагностики той или иной проблемы. А бывает и такое, что какие-то болезни из МКБ вычёркивают. Так вот если какой-то патологии нет в актуальной версии МКБ, значит, и диагноза такого не существует.

Болезни сердца, которых на самом деле нет

Самый распространённый вымышленный диагноз — вегетососудистая дистония (ВСД), сказала Мартынова. Некоторые врачи ставят его пациентам, которые приходят к ним с жалобами на головокружение, боль в сердце, предобморочные состояния, учащённое сердцебиение, потливость, тревожность, перепады температуры тела, высокое или низкое давление, сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Если ваш кардиолог ставит этот диагноз, есть смысл пойти к другому специалисту. За всеми этими симптомами могут скрываться вполне реальные и опасные сердечные патологии — гипертония или ишемическая болезнь сердца.

Ещё два распространённых лжедиагноза — предынфарктное или предынсультное состояние. По словам Мартыновой, предсказать, что завтра или через неделю человека разобьёт инфаркт или инсульт, не в силах ни один специалист. Можно лишь заметить повышенный риск закупорки сосудов у людей, у которых есть тромбы или атеросклеротические бляшки. У предынсультного состояния есть вполне реальный диагноз — транзиторная (церебральная) ишемическая атака (ТИА). Она сопровождается такими же симптомами, как инсульт — потеря ориентации в пространстве, онемение части лица, головокружение, судороги. В этом случае больному нужно как можно скорее вызвать скорую.

Зачем врачи ставят несуществующие диагнозы

Опасность несуществующих диагнозов в том, что можно направить силы на лечение патологии, которой нет, и пропустить вполне реальную болезнь. Зачем же доктора идут на такой риск? Терапевт Филипп Кузьменко уверен: это потому, что врачам порой сложно сказать пациенту, что на самом деле он здоров. Во-первых, из опасений что-то пропустить и в итоге стать крайним. А во-вторых, не все пациенты готовы слышать, что с ними всё в порядке.