Лор Попова: постоянное дыхание ртом может стать причиной слабости и проблемам с памятью
Привычка дышать ртом из-за затруднения носового дыхания может привести к слабости, нарушению работы эндокринных желез и проблемам с ЖКТ и сердцем. Об этом Life рассказала оториноларинголог и психотерапевт Светлана Попова.
По ее словам, есть и другие возможные последствия. Например, происходит деформация лица — его овал удлиняется, нижняя челюсть смещается, появляется второй подбородок и носогубные складки. Проблемы с носовым дыханием у ребенка могут грозить тем, что у него появится задержка умственного развития, у взрослого — проблемы с памятью и способностью усваивать информацию, добавила лор.
«Нос — орган, с которого начинается дыхательная система человека, потому что рот — начало пищеварительной системы. При этом воздух действительно может проходить как через нос, так и через рот. Если мы перестаем дышать носом, то нарушается насыщение крови кислородом. Дефицит кислорода при этом составляет более 20%», — отметила Попова.
Ученые до этого провели исследование и подтвердили, что дыхательные упражнения помогают снизить стресс и улучшить психическое здоровье.