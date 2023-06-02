Постоянное дыхание ртом может стать причиной слабости и проблемам с памятью

«Нос — орган, с которого начинается дыхательная система человека, потому что рот — начало пищеварительной системы. При этом воздух действительно может проходить как через нос, так и через рот. Если мы перестаем дышать носом, то нарушается насыщение крови кислородом. Дефицит кислорода при этом составляет более 20%», — отметила Попова.