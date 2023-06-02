Эксперт назвал наиболее частые причины преждевременной смерти

В 70 процентов случаев основными причинами преждевременной смерти являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также сахарный диабет и обструктивная болезнь легких. Об этом «Вместе-РФ» рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, а также координатора проекта «Здоровье женщин — благополучие нации» Оксана Драпкина.

© unsplash.com

Она заметила, что план профилактических мероприятий и диспансеризации включает методы скрининга, которые позволяют выявить эти недуги на ранних стадиях, а также оценить факторы риска, которые могут к ним привести.