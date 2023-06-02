Эксперт назвал наиболее частые причины преждевременной смерти
В 70 процентов случаев основными причинами преждевременной смерти являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также сахарный диабет и обструктивная болезнь легких. Об этом «Вместе-РФ» рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, а также координатора проекта «Здоровье женщин — благополучие нации» Оксана Драпкина.
Она заметила, что план профилактических мероприятий и диспансеризации включает методы скрининга, которые позволяют выявить эти недуги на ранних стадиях, а также оценить факторы риска, которые могут к ним привести.
Для этого очень важно проведение выездных мероприятий в разных регионах страны, отметила Драпкина. На это направлена программа «Профилактический щит» страны, которая реализуется по инициативе Совета Федерации. Это зонтичная инициатива, включающая все направления профилактической работы, отметила эксперт.