О каких проблемах говорит быстрое изнашивание зубной щетки

Кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главный врач медцентра Магомед Дахкильгов рассказал, на какие проблемы указывает быстрое изнашивание зубной щетки.

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Быстрое изнашивание зубной щетки указывает на то, что человек оказывает слишком сильное давление на этот предмет. Это может привести к развитию поражений придесневой области, рецессии десен — когда край десны постепенно отступает, обнажая шейки и корни зубов.

Чтобы избежать подобных проблем, нужно чистить зубы в течение трех минут без сильного давления. Важно использовать правильную технику чистки, которой может обучить стоматолог, передает Общественная служба новостей.

В свою очередь стоматолог Никита Жабин посоветовал не забывать о тщательном уходе за зубами во время отпуска. Очень важно взять с собой в поездку не только щетку, но и подходящую пасту, полоскание, ирригатор, нить, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».