Стоматолог Дахкильгов рассказал, о каких проблемах говорит быстрое изнашивание зубной щетки
Кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главный врач медцентра Магомед Дахкильгов рассказал, на какие проблемы указывает быстрое изнашивание зубной щетки.
Быстрое изнашивание зубной щетки указывает на то, что человек оказывает слишком сильное давление на этот предмет. Это может привести к развитию поражений придесневой области, рецессии десен — когда край десны постепенно отступает, обнажая шейки и корни зубов.
Чтобы избежать подобных проблем, нужно чистить зубы в течение трех минут без сильного давления. Важно использовать правильную технику чистки, которой может обучить стоматолог, передает Общественная служба новостей.
В свою очередь стоматолог Никита Жабин посоветовал не забывать о тщательном уходе за зубами во время отпуска. Очень важно взять с собой в поездку не только щетку, но и подходящую пасту, полоскание, ирригатор, нить, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Чем грозят стоматологические болезни всему остальному организму, рассказала руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда.