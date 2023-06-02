Психиатр перечислил симптомы деменции

Как распознать деменцию на ранних стадиях, рассказал кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники Госпитальная Игорь Куреков.

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Эксперт отметил, что число людей с диагнозом деменция увеличивается год от года. Если обнаружить заболевание на ранней стадии, можно затормозить ее развитие.

Врач-психиатр перечислил симптомы, которые помогают определить деменцию и на которые надо обратить особое внимание. Так, на развитие заболевания указывают проблемы с памятью, чрезмерная рассеянность, возникновение навязчивых мыслей. Человек начинает быстрее уставать, возникают проблемы со сном, проблемы с речью.

Врач добавил, что у человека с деменцией также могут появляться звуковые и визуальные галлюцинации, но такие случаи редки, передает ФАН.

Инженеры из университета Ватерлоо создали специального робота для помощи людям, страдающим от деменции. Робот помогает заболевшим найти их вещи, которые они потеряли, передает издание argumenti.ru.