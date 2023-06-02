Варикоз опасен, даже если его не видно

Истории успешных людей не всегда начинаются с драматичных рассказов про сложный, тернистый путь к заветной цели. Бывает, школьный интерес к чему-то превращается в дело всей жизни. Так случилось и с врачом-хирургом медицинского центра «Медиаль» в Ижевске Андреем Бирюковым.

© ИА «Сусанин»

— Андрей Владимирович, как вы пришли в медицину?

Видео дня

— Учился в школе с биологическим уклоном, в какой-то период задумался о профессии врача и поступил в институт – родители мой выбор поддержали. Однозначно решил для себя, что буду хирургом, в терапевтической специальности я себя вообще не видел. Отучился и начал работать. В семье никого из медицинских работников больше нет.

— Сейчас для вас медицина – это просто работа или нечто большее?

— Конечно, нечто большее, здесь черпаешь положительные эмоции от работы, от пациентов, общения с ними.

— Вы в том числе занимаетесь проблемами вен, можно ли вас назвать врачом-флебологом?

— Флеболог — это специальность, которая в России официально не утверждена, как и, например, андролог. Поэтому флебологами называют врачей-хирургов, прошедших специальное обучение по патологии вен нижних конечностей.

— Что конкретно лечит флеболог?

— Патологию вен нижних конечностей: варикоз, тромбоз вен нижних конечностей, трофические язвы, которые обусловлены варикозной болезнью, ну и все отсюда исходящие осложнения, которые бывают.

— Какие могут быть симптомы, по которым человек может понять, что ему надо к флебологу?

— Если вы начинаете ощущать ноги, что они у вас есть — то есть они начинают вас беспокоить — значит, надо посетить флеболога. Это могут быть тяжесть в ногах к концу дня, чувство скручивания, ползанье мурашек, онемение, отеки, судороги по ночам, пятна на коже, зуд, огрубевшая кожа.

— Давайте поговорим подробнее про варикоз — что это такое?

— «Варикс» с латинского переводится как «узел», то есть это образование узлов на вене. Происходит это из-за нарушения работы клапанного аппарата. Объясню — в венах у нас есть клапанные аппараты, которые пропускают кровь только в одном направлении — в сторону сердца. Если клапан перестает работать, под действием силы тяжести кровь у нас устремляется вниз, тем самым в нижних отделах — в ногах — начинают расширяться вены. Вена компенсаторно расширяется, чтобы уместить большее количество крови, достигает своего предела, начинает петлять, то есть появляются узловидные или как спираль «вариксы». Так развивается варикозная болезнь.

— Может ли варикоз перерасти во что-то более серьезное и даже привести к смерти?

— Есть ряд осложнений — это смертельные и несмертельные.

Источник фото: клинический центр «Медиаль»

Не смертельные — это пигментация кожи, ее уплотнение — индурация, то есть кожа меняет цвет, грубеет, как кожа ремня, становится сухой, легко ранимой. Расчес – мелкая ранка, попадает инфекция, и эта ранка из-за того, что питание кожи нарушено из-за варикозной болезни, превращается в трофическую язву. От этого человек никогда не умрет, но это будет его мучить, если не лечить.

Самое грозное осложнение — это тромбоз.

Когда в патологической вене кровь при определенных стечениях обстоятельств застаивается — например, человек попал на операционный стол, либо длительная вынужденная поза в самолёте, машине — в этой вене может образоваться тромб. Допустим, человек ломает конечность, ему накладывают гипс. Процентов на 80%, если там варикозная вена, он получит тромбоз этой вены.

Хорошо, когда тромботическая масса широко прилежит к стенке сосуда, она рассасывается постепенно и исчезает. Если же тромб флотирует, то есть болтается, он может оторваться, и этот оторвавшийся кусок улетает через сердце, попадает в легкое, закупоривает — это мгновенная смерть. Поэтому наличие варикозных вен примерно в 50 раз увеличивает шанс получить тромбоз при неблагоприятных условиях – любых, связанных с обездвижением человека. Противозачаточные таблетки, гормональное лечение гинекологических заболеваний — всё это также увеличивает риск тромбообразования. Жить с варикозом — это опасно.

— Часто ли у людей встречается варикоз?

— Исследования показали, что распространенность заболевания варьируется в зависимости от расовой принадлежности. На африканском континенте 5-8%, в европейских странах — 60-80%.

— Есть ли какая-то профилактика варикоза, что делать, чтобы он не появился?

— Как таковой профилактики нет, что предначертано генетически, чем вас одарили родители — рано или поздно он может проявиться. Стандартная рекомендация – ношение специальных компрессионных чулок и прием флеботоников.

— А что касается ношения каблуков?

— Высокий каблук исключает работу икроножных мышц, поскольку основной движущей силой является так называемая мышечно-венозная помпа в икроножных мышцах.

Источник фото: unsplash.com (Amanda Vick)

Когда сокращаются мышцы, кровь продвигается вверх к сердцу, обратный ток крови ограничивает нормально работающие клапаны. Если человек на каблуке, икроножные мышцы у него сокращаются не в полном объеме.

При длительном пребывании на ногах, при этом необязательно стоять, можно весь день сидеть, кровь тоже застаивается. Поэтому надо как в школе — делать каждые 45 минут-час пятиминутки — разминать ногу с пятки на носок, чтобы разогнать кровь, или просто выйти прогуляться.

— Влияет ли как-то алкоголь на появление варикоза или его развитие?

— Алкоголь вызывает сгущение крови, варикоз он вызвать не может, он может спровоцировать его обострение. Если у человека есть варикоз, то могут усилиться отеки, риск тромбоза — усугубиться течение заболевания.

— Медикаментозное лечение варикоза — это миф?

— Медикаментозно снимаются только симптомы. Несмотря на заверения рекламщиков — лечения никакого. Снимается симптом тяжести, уменьшаются судороги, боль. Риск погибнуть от тромбоза никуда не уходит. Вены эти обратно никогда не спадутся. По аналогии, что воздушный шарик в магазине купили, он повисел где-то, со временем спустился, стал дряблый, перерастянутый — его стенки обратно уже не собрать. Так и с венами, поэтому они подлежат удалению. При варикозе цель операции — вену эту уничтожить.

— Можно ли предсказать варикоз?

— Метод УЗИ позволяет определять, как работают клапана – есть нормативы по времени закрытия этих клапанов.

Источник фото: клинический центр «Медиаль»

— У вас в клинике такое исследование проводится?

— Да. Это золотой стандарт для диагностики варикоза. Но если вены уже вылезли, я таким пациентам сразу говорю – и без УЗИ скажу, что вас надо оперировать. А вот если приходит человек с абсолютно чистыми ногами и говорит: у меня ноги гудят или я недавно родила, всю беременность ноги отекали, но вен нет — то надо провести УЗИ, чтобы проверить состояние венозного русла нижних конечностей.

— Если у пациента всё же подтвердился диагноз «варикоз», то как дальше вы с ним работаете?

— Я пациенту объясняю все прелести, в кавычках, что его может ждать, если это не лечить, предлагаю стандартную схему лечения — это чулки и флеботоники либо оперативное лечение. Если пациент говорит: я чулки носить точно не буду и выбирает операцию, то мы его готовим на операцию. Есть категория лиц, которые выбирают чулки и таблетки, но, как показывает практика, из тысячи пациентов один это соблюдает.

— Какие методы лечения болезней вен в клинике вы предлагаете пациентам?

— В нашей клинике мы обладаем всеми методами лечения, начиная от открытых операций по удалению вен, заканчивая эндовенозными.

Сейчас открытые операции проводятся только по узким показаниям после, допустим, рецидивов.

Золотым стандартом являются эндовенозные методы — лазерная коагуляция и эндовенозная радиочастотная абляция. То есть внутрь просвета сосуда вводится либо лазерное волокно, либо специальный электрод — и подается энергия.

Лазерное излучение нагревает внутреннюю поверхность сосуда — эндотелий — и там происходит воспаление. После человек носит чулок, все склеивается и постепенно рассасывается. Как я ранее сказал — любая операция на вену – это её уничтожение. Если раньше выдергивали полностью, то сейчас внутри наносят травму, вена сама по себе потом исчезает.

Бывает, обращаются с мелкими венами — мы их удаляем в процессе минифлебэктомии. Делается миллиметровый прокол кончиком иглы, венку вытаскиваем, перевязываем, лишнее отсекаем.

Существует склерооблитерация. В вену вводится препарат, который образует там ожог, после чего вена тоже склеивается и исчезает. Этот метод больше подходит для вен-сеточек и вен до двух миллиметров. Можно и крупнее, но на поверхности кожи они будут оставлять пигментацию, я девушкам это не рекомендую. Сеточка исчезает через месяц-полтора, и ходить с синяком на ноге не каждая захочет, особенно летом.

95% пациентов приходят с варикозом, когда уже что-то вылезло, и поэтому только лазер делают крайне редко, он выполняется всегда в совокупности, например, со склерозированием или минифлебэктомией.

На работоспособность именно эндовенозные вмешательства особо не влияют: пришел, сделали операцию, натянули чулок – всё. Если операция выполнена качественно, вена исчезает, но мы все равно контролируем свою работу через день, месяц, 4 месяца.

— Как часто в клинике проходят такие операции?

— Ежедневно и не по одной. У нас два хирургических отделения, мощности каждого позволяют. Если простые вмешательства, предположим, лазер, по 15-30 человек в день можем проводить. А так по 6-7 операций в каждом отделении проводим.

— Есть ли сезонность у данных вмешательств?

Нет. Раньше считалось, что в жару нельзя, потому что большие разрезы делали, они долго заживали. Тут разрезов нет, мы ничего не зашиваем. Самое трудное — потом носить чулок. Это уже чисто психологически.

Я всем пациентам даю свой телефон, если в послеоперационном периоде возникают какие-то вопросы или что-то еще.

Источник фото: клинический центр «Медиаль»

— В завершении нашего общения — небольшой совет от вас