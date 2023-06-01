Тренер назвал лучшие упражнения для профилактики астмы

Тренер по ушу Олег Фролов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» назвал лучшие упражнения для профилактики астмы.

© Lenta.ru

Для начала тренер посоветовал поставить одну ногу вперед, а руки завести за спину. Затем надо сгибать колено стоящей впереди ноги, чтобы оно вышло за стопу, подбородок опустить к груди, а плечи завести вперед. В это время нужно сделать полный выдох и задержать дыхание на несколько секунд.

Во время следующего упражнения необходимо в том же положении делать вдох с отводом плеч назад. При выполнении последнего упражнения нужно широко расставить ноги, согнуть колени и поднять руки, затем широко их развести и собрать крестом у груди. После этого надо сделать выдох, полностью согнуться, одной рукой надавить на другую от себя и задержать дыхание.