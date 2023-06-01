Как наладить пищеварение и работу кишечника без лекарств у детей и взрослых

И дала рекомендации по питанию при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.

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Вот некоторые из наиболее распространенных причин нарушения работы желудочно-кишечного тракта у взрослых:

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Каждый человек уникален, и причины нарушения работы желудочно-кишечного тракта могут варьироваться. Если у вас возникают проблемы с ЖКТ, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения или изменения образа жизни.

Какие продукты стоит включить в рацион питания взрослого человека, а какие, наоборот, стоит исключить?

Продукты, которые стоит включить в рацион: разнообразные фрукты и овощи являются источником витаминов, минералов и пищевых волокон. Оптимально употреблять их в свежем виде или приготовленными на пару для сохранения питательных веществ;

цельнозерновые продукты, такие как овсянка, цельнозерновой хлеб, киноа и коричневый рис. Они богаты пищевыми волокнами, а также содержат витамины и минералы;

птица без кожи, рыба, морепродукты, тофу, бобы, яйца и нежирные молочные продукты. Белки необходимы для роста и регенерации тканей, поэтому они являются важной составляющей здорового рациона;

незаменимые жирные кислоты, которые содержатся в орехах, семенах, авокадо и жирных сортах рыбы.

Продукты, которые стоит ограничить или исключить: пища, богатая сахаром, солью и насыщенными жирами. Это, например, сладости, фастфуд, жареные закуски и газированные напитки;

колбасы, сосиски и другие переработанные мясные продукты. Они содержат высокое количество соли, консервантов и насыщенных жиров, что может негативно влиять на здоровье ЖКТ и всего организма в целом;

жареная пища, жирные мясные продукты, жирные соусы и жареные закуски;

продукты, содержащие высокоочищенные углеводы, такие как белая мука, белый рис, сладости и сладкие напитки. Они могут приводить к колебаниям уровня сахара в крови и снижать пищевую ценность рациона;

алкоголь. Чрезмерное потребление спиртных напитков раздражает слизистую оболочку ЖКТ и повышает риск развития заболеваний желудка и печени.

Важно помнить, что рекомендации по рациону питания могут различаться в зависимости от физической активности, медицинских состояний и индивидуальных потребностей. Рекомендуется проконсультироваться с врачом-диетологом, чтобы получить персонализированные рекомендации по составлению здорового рациона питания.

Что еще можно самостоятельно сделать для улучшения работы кишечника взрослых?

Помимо правильного питания, есть несколько самостоятельных действий, которые можно предпринять для улучшения работы кишечника у взрослых.

Вот некоторые полезные рекомендации:

Если у вас постоянные проблемы с работой кишечника или есть серьёзные симптомы, такие как необъяснимая потеря веса, кровь в стуле или сильные боли в животе, обратитесь к врачу-терапевту или гастроэнтерологу. Консультация врача поможет выявить причину проблем и разработать индивидуальный план лечения или коррекции образа жизни.

Можно ли обойтись без лекарств?

В некоторых случаях, при нарушении работы желудочно-кишечного тракта, можно обойтись без применения лекарственных препаратов, особенно если проблемы не являются серьёзными или хроническими.

В некоторых случаях изменение образа жизни и питания могут помочь в восстановлении нормальной работы кишечника. Если вы заметили, что определённые продукты или напитки вызывают у вас проблемы с ЖКТ, старайтесь избегать их употребления.

Если проблемы с ЖКТ становятся серьёзными, хроническими или сопровождаются сильными симптомами, такими как кровотечение, сильные боли или значительная потеря веса, важно обратиться к врачу. Врач сможет провести диагностику, определить причину проблем и рекомендовать соответствующее лечение.

В некоторых случаях могут потребоваться лекарственные препараты, чтобы справиться с основными причинами или симптомами нарушения работы ЖКТ. Необходимость и тип лечения зависят от конкретного диагноза и медицинского состояния пациента. Важно помнить, что самолечение или отказ от лекарств без рекомендации врача могут иметь негативные последствия.

Как меняется работа ЖКТ при поносах, запорах и после операций? Как грамотно её наладить?

При поносе происходит увеличение частоты и жидкости стула, что может быть вызвано инфекцией, пищевым отравлением или другими факторами. В таких случаях рекомендуется пить больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Пейте чистую воду, негазированную минеральную воду или электролитные растворы.

Избегайте пищи, которая может усугубить симптомы поноса, такие как острые, жирные, приправленные блюда, молочные продукты и кофе.

Возможно, потребуется приём пробиотиков для восстановления нормальной флоры кишечника. При развитии такого симптома рекомендовано обратиться к врачу, чтобы получить соответствующие рекомендации.

Запоры характеризуются задержкой стула, что может быть связано с дефицитом пищевых волокон, недостаточным приёмом воды, отсутствием физической активности или определёнными медицинскими проблемами.

Увеличьте потребление пищевых волокон, таких как овощи, фрукты, цельные злаки и бобовые. Клетчатка способствует улучшению перистальтики кишечника.

После операций ЖКТ может быть временно нарушен из-за стресса, обезвоживания, изменений в пищевом режиме или применения лекарств. В такой ситуации необходимо следовать рекомендациям, которые предоставил врач после операции.

Важно помнить, что каждый случай индивидуален и рекомендации могут различаться в зависимости от типа операции и состояния пациента. Поэтому всегда обсуждайте свою ситуацию с врачом, чтобы получить точные и персонализированные рекомендации по восстановлению работы ЖКТ после операции.

Что насчет детей?

При рождении кишечник человека стерилен. В первые дни жизни происходит заселение микрофлоры, что в дальнейшем обусловливает работу ЖКТ. Формирование же в целом кишечника происходит до пяти лет, в процессе чего могут возникать функциональные нарушения – вздутие, колики (причина которых неизвестна), запоры.

В этих случаях рекомендуется адекватный питьевой режим с регулярным поступлением воды в организм, ограничение газообразующих и закрепляющих продуктов в том числе в рационе матери. Если речь о грудном вскармливании (в норме «тарелка» обычная, но по возможности с исключением копчёного, консервированного, солёного и кофеина), если об искусственном – перевод на специализированную лечебную смесь.

Таким образом, большинство детских жалоб вызваны функциональными нарушениями кишечника в процессе адаптации работы микрофлоры и особенностями питания, что довольно легко корректируется диетой (включая питьевой режим).