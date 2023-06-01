Что такое вирус HMPV и как от него защититься

В России начинает развиваться метапневмовирус, который появляется в конце эпидсезона. Насколько он опасен и как его выявить, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

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«Смутировав, он может вызвать какой-то случай эпидемической вспышки», – объясняет Малинникова.

После коронавируса любой вирус, у которого есть шансы распространиться и мутировать, вызывает опасения. Поэтому если метапневмовирус начнет развиваться, то есть шанс, что это приведет к эпидемии. Сейчас предпосылок к этому нет, но ученые и врачи по-прежнему пристально следят за этим.

Симптомы похожи на острую респираторную вирусную инфекцию, которая может протекать в виде пневмонии или ринита. Больше всего он может ударить по переболевшим людям и детям.