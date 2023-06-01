В Минздраве рассказали о высокоэффективных методах лечения легочной гипертензии

В Минздраве РФ рассказали о высокоэффективных методах лечения легочной гипертензии
Ученые НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова Минздрава России рассказали, как они лечат тромбоэмболию легочной артерии.
Специалисты применяют баллонную ангиопластику для лечения редкого заболевания сердца - тромбоэмболии легочной артерии. Благодаря такому вмешательству можно не делать серьёзную операцию.
Ведущий научный сотрудник отдела гипертонии НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова Минздрава России Николай Данилов отметил:
"Есть одна у летчика мечта - высота. То есть он ее каждый день осуществляет, когда поднимается в небо. Наверное, так же и у меня. Каждый день, когда я на работе, это сбывающаяся мечта. Одно из направлений, которое непосредственно развиваю, - это поэтапная баллонная ангиопластика легочных артерий. Широко метод баллонной ангиопластики именно в бассейне легочной артерии никогда не применялся до последних нескольких лет".
Сам метод хирурги изучили уже давно: раньше баллонной ангиопластикой лечили инфаркт или ишемическую болезнь сердца. До ее применения неоперабельные пациенты могли только прибегнуть к лекарствам.
Заместитель генерального директора по научно-экспертной работе НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова Минздрава России Ирина Чазова подчеркнула:
"Очень часто легочная гипертония сопровождает заболевания легких, сердца. Это многогранное состояние, поэтому и подходы к диагностике и лечению пациентов очень различаются".
Сейчас учёные разрабатывают дифференцированные подходы к диагностике и лечению редкой и тяжёлой формы легочной гипертонии.