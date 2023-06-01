В Минздраве рассказали о высокоэффективных методах лечения легочной гипертензии

"Есть одна у летчика мечта - высота. То есть он ее каждый день осуществляет, когда поднимается в небо. Наверное, так же и у меня. Каждый день, когда я на работе, это сбывающаяся мечта. Одно из направлений, которое непосредственно развиваю, - это поэтапная баллонная ангиопластика легочных артерий. Широко метод баллонной ангиопластики именно в бассейне легочной артерии никогда не применялся до последних нескольких лет".