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В Минздраве РФ рассказали о высокоэффективных методах лечения легочной гипертензии

Ученые НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова Минздрава России рассказали, как они лечат тромбоэмболию легочной артерии.

В Минздраве рассказали о высокоэффективных методах лечения легочной гипертензии
© СОВА

Специалисты применяют баллонную ангиопластику для лечения редкого заболевания сердца - тромбоэмболии легочной артерии. Благодаря такому вмешательству можно не делать серьёзную операцию.

Ведущий научный сотрудник отдела гипертонии НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова Минздрава России Николай Данилов отметил:

"Есть одна у летчика мечта - высота. То есть он ее каждый день осуществляет, когда поднимается в небо. Наверное, так же и у меня. Каждый день, когда я на работе, это сбывающаяся мечта. Одно из направлений, которое непосредственно развиваю, - это поэтапная баллонная ангиопластика легочных артерий. Широко метод баллонной ангиопластики именно в бассейне легочной артерии никогда не применялся до последних нескольких лет".

Сам метод хирурги изучили уже давно: раньше баллонной ангиопластикой лечили инфаркт или ишемическую болезнь сердца. До ее применения неоперабельные пациенты могли только прибегнуть к лекарствам.

Заместитель генерального директора по научно-экспертной работе НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова Минздрава России Ирина Чазова подчеркнула:

"Очень часто легочная гипертония сопровождает заболевания легких, сердца. Это многогранное состояние, поэтому и подходы к диагностике и лечению пациентов очень различаются".

Сейчас учёные разрабатывают дифференцированные подходы к диагностике и лечению редкой и тяжёлой формы легочной гипертонии.

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