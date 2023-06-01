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Как защититься от метапневмовируса

Насколько серьезна угроза, исходящая от метапневмовируса, какие у него симптомы, и как его профилактировать, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

Как защититься от метапневмовируса
© Вечерняя Москва

Она отметила, что вирусологи пристально следят за метапневмовирусом, однако никаких предпосылок для его мутаций сейчас нет. Заболевание этим вирусом сейчас протекает в среднетяжелой или легкой форме. Чаще всего таким вирусом заражаются дети.

Симптомы похожи на ОРВИ: возникают боли в горле, ринит, кашель.

Эксперт посоветовала гулять с детьми на площадках на открытом воздухе, а не проводить время в помещениях. При посещении мест с большим количеством народа стоит надевать маски. Также важно чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, передает Общественная служба новостей.

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