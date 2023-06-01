Как защититься от метапневмовируса
Насколько серьезна угроза, исходящая от метапневмовируса, какие у него симптомы, и как его профилактировать, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова.
Она отметила, что вирусологи пристально следят за метапневмовирусом, однако никаких предпосылок для его мутаций сейчас нет. Заболевание этим вирусом сейчас протекает в среднетяжелой или легкой форме. Чаще всего таким вирусом заражаются дети.
Симптомы похожи на ОРВИ: возникают боли в горле, ринит, кашель.
Эксперт посоветовала гулять с детьми на площадках на открытом воздухе, а не проводить время в помещениях. При посещении мест с большим количеством народа стоит надевать маски. Также важно чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, передает Общественная служба новостей.