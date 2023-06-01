Что может вызвать онкологию

Если оценивать риск возникновения онкологических заболеваний, то следует учитывать генетику и питание.

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Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал, какие продукты могут способствовать развитию различных видов рака.

«Рак толстого кишечника в значительной степени связан со злоупотреблением жирной пищи. Потому что продукты распада жиров могут особенно в нижнем отделе кишечника способствовать появлению канцерогенных веществ», – передает специалист.

Чумаков рекомендовал отказаться от вредных привычек. Кроме того, немалую роль в развитии онкологических заболеваний играет плохая экология и загрязненный воздух и вода. Также с предельной осторожностью стоит использовать лекарственные препараты. При злоупотреблении они могут вызвать побочные эффекты.

Необходимо прекратить питаться фастфудом, продукты которого содержат в себе опасные трансжиры, передает Pravda.Ru.