Терапевт: табачный дым и пар от электронных сигарет ухудшает слух. В них содержатся токсиканты, которые повреждают нервные волокна, в том числе и слуховые, объяснил врач и кандидат медицинских наук Алексей Жито. Но это лишь краткосрочные последствия курения. У заядлых курильщиков из носа нормально не удаляются бактерии, откуда потом на барабанную перепонку может попасть инфекция.

«Курение нарушает работу слизистой оболочки уха, горла и носа, в результате нарушается нормальная функция носа, ухудшается отток бактерий», — объяснил порталу Life.ru врач-терапевт Алексей Жито.

В результате в носу может появиться инфекция, которая из носовых пазух перейдёт на среднюю слуховую трубу и барабанную перепонку. Слух закономерно может ухудшиться, а то и вовсе пропасть.

Жито также предупредил, что из-за сосудистых нарушений у курильщика со временем атрофируется слуховой нерв. Это тоже дорога к полной потере слуха. И, наконец, способность слышать человек может утратить после инсульта. А эта проблема очень часто встречается именно среди людей с вредными привычками.

Что ещё может ухудшить слух

На улице вы можете встретить немало людей, которые слушают музыку в наушниках и покуривают сигаретку. Они наносят своему здоровью двойной удар, потому что зачастую носят наушники-затычки.

Ранее врач-отоларинголог Мария Лазарева говорила, что такие устройства сами по себе могут повредить ушную раковину, а ещё занести в ухо инфекцию. А уж если музыка играет слишком громко, то слух у владельца наушников может испортиться уже в молодом возрасте.