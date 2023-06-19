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Что делать при солнечном ожоге

Сильное воздействие ультрафиолетовых лучей вредно для нашего здоровья. Если долго находиться на солнце без использования солнце-защитных средств, есть риск получить серьезный ожог. В таком случае возникают болезненные ощущения, на коже появляются покраснения, шелушения, а в некоторых случаях даже волдыри.

Что делать при солнечном ожоге
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Как оказать себе первую помощь, если вы сгорели, а под рукой ничего нет, и что ни в коем случае нельзя делать? Об этом "Рамблеру" рассказала врач общей практики, дерматолог Елена Кудашкина.

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Первая помощь при ожоге

По словам медика, если человек получил солнечный ожог, а под рукой нет аптечки со специальным средствами, для охлаждения солнечного ожога в первую очередь используется вода.

Важно обеспечить доступ воды: принять прохладный душ и приложить к поврежденной коже компресс. Для поддержания уровня гидратации организма также необходимо обильное питье. При этом важно отметить, что вода должна быть комнатной температуры.

Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Кроме того, нужно как можно скорее скрыть обгоревший участок кожи от солнечных лучей, зайти в помещение или воспользоваться одеждой. Важно, чтобы это была тень, если человек находится на улице, или прохладное помещение.

Следующий этап — местное применение средств от ожогов с содержанием пантенола. При воспалениях, боли применяются противовоспалительные лекарства, например, ибупрофен.

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Что нельзя делать

Важно, что при солнечном ожоге ни в коем случае нельзя использовать народные средства: например, мазать кожу сметаной. Состояние поврежденных участков ухудшится, а также может возникнуть риск инфицирования. Кроме того, нельзя выходить на солнце, пока симптомы ожога не пройдут.

Когда нужно обратиться к врачу

  • при температуре 38 градусов и выше;
  • при большой площади ожога и появлении волдырей;
  • при развитии других симптомов: сильной головной боли, тошноте, рвоте, головокружении, ознобе).
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