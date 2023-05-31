Врач перечислил снижающие риск развития слабоумия привычки

Социальная активность, интеллектуальное развитие и здоровое питание способны предотвратить развитие слабоумия у пожилых людей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог и рефлексотерапевт Рустем Гайфутдинов.

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Специалист отметил, что у пациентов с деменцией постепенно снижаются когнитивные способности, ухудшается координация и способность воспринимать чужую речь. Они испытывают перепады настроения, у них появляется тремор рук, провалы в памяти и признаки нелогичного мышления.

Врач перечислил несколько здоровых привычек, придерживаясь которых, можно снизить риск развития деменции и на долгие годы сохранить ясность ума. В первую очередь, Гайфутдинов посоветовал регулярно заниматься кардиотренировками, выполнять упражнения на мелкую моторику, а также давать нагрузку мозгу: читать книги, решать головоломки и изучать что-то новое. Еще один секрет здоровья и хорошего самочувствия в пожилом возрасте, по мнению врача, — это социальная активность и общение.

Помимо этого, специалист посоветовал следить за общим состоянием здоровья. Врач объяснил, что деменцию могут спровоцировать некоторые хронические заболевания. Так, по его словам, большинство пациентов со старческим слабоумием страдают от атеросклероза или гипертонии. Пациентов с этими диагнозами Гайфутдинов призвал регулярно отслеживать уровень сахара, холестерина и кровяного давления, а также не забывать пить выписанные врачами лекарства.