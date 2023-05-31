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Врач перечислила опасные последствия укуса клеща

Опасные последствия укуса клеща перечислила «Ленте.ру» руководитель направления эпидемиологической безопасности Департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина. По ее словам, паразиты переносят болезнь Лайма (боррелиоз), которая может протекать скрыто и вызывать ряд хронических осложнений.

Врач перечислила опасные последствия укуса клеща
© Мослента

«У некоторых пациентов с болезнью Лайма наблюдаются психические нарушения: расстройства памяти, сна, речи. Полиневропатии сопровождаются нарушением чувствительности, дистальными парестезиями, болями. Затяжное и хроническое течение болезни иногда приводит к частичной или полной потере трудоспособности», — предупредила специалист.

Кроме того, боррелиоз может привести к артриту, остеопорозу и различным поражениям кожи. Инкубационный период заболевания длится около двух недель. После обнаружения на теле присосавшегося членистоногого нужно обратиться в травмпункт. Там клеща снимут и заберут на исследование. Врачи будут наблюдать обратившегося за помощью в течение возможного инкубационного периода.

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