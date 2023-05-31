Можно ли предотвратить изменения зрения с возрастом

Эксперты: изменения зрения с возрастом предотвратить сложно. По данным ВОЗ, в мире аж 2,2 млрд человек с нарушением зрения. И чаще всего речь идёт о болезнях, которые приходят с возрастом. Это и катаракта, возрастная макулодистрофия, и проблемы, вызванные диабетом, а также с внутриглазным давлением. Опрошенные «Доктором Питером» врачи рассказали, что по меньшей мере у половины пациентов эти нарушения можно было предотвратить. Они также ответили, можно ли вообще прожить с идеальным зрением всю жизнь.

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Мы не молодеем, и глазки тоже

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Зрение, как и организм, с возрастом «стареет», отметил ведущий хирург-офтальмолог, главный врач клиники «Эксимер» в Петербурге Евгений Гурмизов. Он разделил возрастные проблемы на две группы. Это физиологические процессы старения организма — катаракта, пресбиопия. И процессы, связанные с болезнями, — диабетические процессы, возрастная макулярная дистрофия и прочие.

Возрастная макулярная дегенерация (дистрофия) проявляется в том, что пациент видит пятно по центру, не может читать и так далее, объяснил врач-офтальмолог клиники «Счастливый взгляд» Анатолий Мавриди. Ещё взрослые пациенты часто жалуются на повышенное слезотечение из-за изменений в носослезном канале. А ещё иногда бывает и блефароптоз, когда нависшее верхнее веко может менять поле зрения и доставлять дискомфорт».

Пресбиопия— это изменение зрения вблизи, рассказала врач-офтальмолог, хирург офтальмологического центра «Зрение» Марина Максимова. В случае этого заболевания люди с хорошим зрением начинают в возрасте 40–45 лет замечать, что оно становится плохим вблизи. Она посоветовала сразу же обратиться к офтальмологу для обследования и подбора правильных очков для чтения.

Да и вообще, обследования у офтальмолога важно проходить почаще, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях — для профилактики, отметил офтальмохирург высшей категории, руководитель центра экспертной офтальмологии «Немецкой семейной клиники» Юрий Пирогов.

Он рассказал, что с возрастом в хрусталике глаза откладываются белки, увеличивая его ядро. В какой-то момент оно дорастает до определённых размеров и больше не может сокращаться. Потом уже может помутнеть вещество хрусталика, что и называется катарактой. Врач напомнил, что эти и другие болезни врачи сейчас могут определить на ранних стадиях.

Дальнозоркость неизбежна

По словам Юрия Пирогова, дальнозоркость прогрессирует до 60–65 лет, а потом ухудшений не наблюдается. Сейчас пока не придумали, как лечить этот недуг.

Единственное, что можно делать, — это упражнения. Но они обычно работают в самом начале и дают нестойкий эффект. Врач объяснил, что бороться с возрастной дальнозоркостью таким способом все равно что бороться с ветряными мельницами.

По словам Евгения Гурмизова, дальнозоркость — физиологический процесс, с которым сталкивается каждый. И решать, нужно ли с этим как-то бороться, нужно. Кто-то может выбрать тренироваться и таким образом на время отодвинуть назначения очков для чтения, а кто-то воспринимает это как должное. «Это как красить или не красить седину — личный выбор», — объяснил специалист.

С другой стороны, можно пойти на операцию. Это так называемая рефракционная замена хрусталика с применением мультифокальных линз и линз с расширенной оптикой. Она позволяет избавиться от очков. К такому вмешательству есть как показания, так и противопоказания.

Кстати, дальнозоркость настигнет и тех людей, кто живет с близорукостью. По словам Юрия Пирогова, лучше всего дела обстоят у людей с близорукостью слабой степени. Тогда дальнозоркость не очень сильно ухудшает зрение вдаль и при этом позволяет хорошо себя чувствовать во второй половине жизни, потому что такие пациенты всегда видят вблизи хорошо, и это практически на всю жизнь. То есть если у человека минус 3–4 диоптрии, то на близком расстоянии зрение будет хорошим и возрастная дальнозоркость не помешает. А вот близорукость от 6 диоптрий и больше означает, что человек всегда видел и будет видеть вдаль плохо и вблизи зрение вряд ли поменяется.

Операция при катаракте

Катаракта лечится только с помощью операции. Марина Максимова отметила, что при этом вмешательстве человеку поставят искусственный хрусталик.

По словам Юрия Пирогова, некоторые пациенты, несмотря на диагноз, решают, что операция им не нужна. Мол, я и так уже старый и из дома не выхожу. Он рекомендовал пациентам проводить операцию как можно раньше, чтобы не снижать качество жизни.

Как добавил Евгений Гурмизов, если операцию не сделать вовремя, есть риск получить осложнения.

Врачи отметили, что к некоторым операциям есть противопоказания. О них нужно обязательно проконсультироваться с врачом.