Утвержден стандарт помощи при ПСР

Продолжительность лечения может составить до года. Россиянам предложат пройти групповую или индивидуальную психотерапию. Также таких пациентов планируется лечить с помощью ароматических ванн, лечебного душа, «воздействия климата», воздуха и солнца.

Согласно стандарту, разработанному в Минздраве РФ, пациенты с ПТСР смогут получать помощь в круглосуточном и дневном стационаре, а также амбулаторно, отмечает «Коммерсантъ». Большинству из них потребуется консультация психолога. После этого треть пациентов отправят к психиатру и столько же — к психотерапевту.