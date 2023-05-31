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Утвержден стандарт помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве

Министерство здравоохранения РФ подготовило стандарт медпомощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Утвержден стандарт помощи при ПСР
© Слово и Дело

Продолжительность лечения может составить до года. Россиянам предложат пройти групповую или индивидуальную психотерапию. Также таких пациентов планируется лечить с помощью ароматических ванн, лечебного душа, «воздействия климата», воздуха и солнца.

Согласно стандарту, разработанному в Минздраве РФ, пациенты с ПТСР смогут получать помощь в круглосуточном и дневном стационаре, а также амбулаторно, отмечает «Коммерсантъ». Большинству из них потребуется консультация психолога. После этого треть пациентов отправят к психиатру и столько же — к психотерапевту.

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