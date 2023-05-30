Врач рассказала о причинах развития бронхиальной астмы

На сегодняшний день в мире насчитывается свыше 330 млн больных бронхиальной астмой, и каждые десять лет их количество увеличивается в 1,5 раза. В разных регионах России заболевание диагностировано у около 7% взрослых населения и у 10,6% детей. При этом в подавляющем большинстве случаев астма начинается с простой аллергии, перерастая в хроническую патологию. Как отличить опасное заболевание от простого ОРВИ и снизить риск возникновения астмы, «Вестям Подмосковья» рассказали в пресс-службе ФНКЦ ФМБА России.

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В определении такого серьезного заболевания дыхательных путей, как астма, есть одна сложность: первые симптомы заболевания многие принимают за проявления ОРВИ. Однако надо помнить, предупреждают специалисты, что кашель при астме имеет свои особенности. В основном сухой, астматический кашель протекает без температуры, носит, как правило, приступообразный характер, сопровождается чувством затрудненного дыхания и свистами при выдохе. Он также может быть влажным, в этом случае необходимо обращать внимание на характер мокроты – прозрачную, густую и трудноотделяемую в классическом проявлении бронхиальной астмы, ее часто называют стекловидной. При воспалительном процессе в бронхах она может быть окрашена в желтый или зеленый цвет.

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В случае, если астма связана с аллергией, кашель может сопровождаться насморком, зудом и слезотечением глаз, чиханием. Аллергию на пыльцу деревьев и трав, клещей домашней пыли, эпителий и перхоть животных, плесневые грибки специалисты считают наиболее частой причиной появления бронхиальной астмы. В роли аллергена также могут выступать лекарственные препараты, аэрозоли, вещества, содержащиеся в моющих и чистящих средствах.

Среди причин возникновения заболевания врачи называют вредные факторы на работе, лишний вес, стрессы, частые респираторные инфекции, не исключают специалисты и генетическую предрасположенность пациента.

В целом же, астма может развиться на фоне целого комплекса причин – установить точную причину заболевания может только врач-пульмонолог. Специалист поставит предварительный диагноз на основании жалоб пациента и физикального осмотра, поскольку бронхиальная астма имеет ярко выраженную симптоматику, но для точной диагностики и установления причины потребуется дообследование.