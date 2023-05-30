$80.69+0.6386.51+0.61

5 признаков, которые указывают на проблемы со здоровьем

По некоторым изменениям во внешности и в поведении, обратив внимание на которые, можно определить болезнь. Пять таких факторов назвала доктор Зухра Павлова.

5 признаков, которые указывают на проблемы со здоровьем
© РИА "ФедералПресс"

«Опасно, если за месяц-два человек сильно пополнел или, наоборот, резко похудел без каких-либо усилий со своей стороны», – отмечает Павлова.

При этом более опасна худоба, потому что она может скрывать под собой онкологию. В случае с набором веса проявляются эмоциональные переживания. А резкая смена настроения, раздражительность, апатия и усталость могут спровоцировать гормональные нарушения или депрессии.

Резкое увядание, морщины, изменение цвета лица могут указывать на проблемы в эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системе.

Если же у вас появились отеки, которые не спадают весь день, то нужно проверить почки, сердце и щитовидную железу.

Зухра Павлова посоветовала обратить внимание на частые высыпания на лице, ломкие ногти, резкую смену типа кожи и появление трещин в уголках губ. Все это может указывать на стресс, усталость или авитаминоз.

В любом случае лучше пройти обследование, напомнила врач в телеграм-канале.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий