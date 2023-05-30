5 признаков, которые указывают на проблемы со здоровьем
По некоторым изменениям во внешности и в поведении, обратив внимание на которые, можно определить болезнь. Пять таких факторов назвала доктор Зухра Павлова.
«Опасно, если за месяц-два человек сильно пополнел или, наоборот, резко похудел без каких-либо усилий со своей стороны», – отмечает Павлова.
При этом более опасна худоба, потому что она может скрывать под собой онкологию. В случае с набором веса проявляются эмоциональные переживания. А резкая смена настроения, раздражительность, апатия и усталость могут спровоцировать гормональные нарушения или депрессии.
Резкое увядание, морщины, изменение цвета лица могут указывать на проблемы в эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системе.
Если же у вас появились отеки, которые не спадают весь день, то нужно проверить почки, сердце и щитовидную железу.
Зухра Павлова посоветовала обратить внимание на частые высыпания на лице, ломкие ногти, резкую смену типа кожи и появление трещин в уголках губ. Все это может указывать на стресс, усталость или авитаминоз.
В любом случае лучше пройти обследование, напомнила врач в телеграм-канале.