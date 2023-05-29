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Проблемы с координацией могут говорить о рассеянном склерозе

Зачастую это тяжёлое заболевание ассоциируется с пожилыми людьми. Но, по словам руководителя кабинета рассеянного склероза Красноярского края Марии Аброськиной, болезнь чаще диагностируют у трудоспособных людей в возрасте от 25 до 38 лет.

Проблемы с координацией могут говорить о рассеянном склерозе
© Секрет Фирмы

Причём на одного мужчину с таким диагнозом приходится сразу четыре женщины.

Что такое рассеянный склероз

Как объяснила медик «МК в Красноярске», рассеянный склероз — это хроническое прогрессирующее заболевание, поражающее головной или спинной мозг, либо их оба сразу.

«В основе заболевания — аутоиммунные и дегенеративные процессы. Иммунитет становится агрессивным в отношении клеток мозга. В результате могут быть разрушены как оболочка клетки мозга, так и сама клетка», — рассказала специалист.

Симптомы рассеянного склероза

Симптомами этого опасного заболевания могут быть проблемы со зрением, координацией движений, а также общая слабость, потеря чувствительности тела, нарушения мочеиспускания. Страдающие рассеянным склерозом могут стать инвалидами. При проявлении похожих симптомов врач рекомендовала не заниматься самолечением и не ставить себе диагноз по интернету, а обратиться к профессионалам, чтобы получить квалифицированный диагноз.

В случае с рассеянным склерозом его устанавливают в специализированных центрах при помощи МРТ и лабораторных методов. С учётом того, что заболевание это жизни чаще всего не угрожает, а приём современных препаратов способен замедлить ход болезни и снизить риск обострения, эксперт настоятельно рекомендовала заболевшим наблюдаться у врачей и лечиться.

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