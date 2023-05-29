Врач предупредил россиян об опасных последствиях южного загара

«Загар — это ответ нашей кожи на повреждение ДНК ультрафиолетовым излучением. В результате этого воздействия клетки кожи могут получить серьезные повреждения. В будущем поврежденные клетки могут начать воспроизводить себя, но с патологиями. Так и формируются злокачественные опухоли», — уточнил Елкин и посоветовал быть особенно внимательным людям в возрасте, а также тем, у кого светлая кожа и много родинок.