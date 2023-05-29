Врач предупредил россиян об опасных последствиях южного загара
В результате влияния ультрафиолетового излучения клетки кожи могут получить серьезные повреждения и воспроизводить себя с патологиями, рассказал «Невским новостям» хирург-онколог Антон Елкин.
Специалист объяснил, что за последние десять лет число таких диагнозов, как рак кожи и меланома, увеличилось. По его словам, это связано в том числе с тем, что россияне стали чаще посещать жаркие страны, не будучи адаптированными к солнцу.
«Загар — это ответ нашей кожи на повреждение ДНК ультрафиолетовым излучением. В результате этого воздействия клетки кожи могут получить серьезные повреждения. В будущем поврежденные клетки могут начать воспроизводить себя, но с патологиями. Так и формируются злокачественные опухоли», — уточнил Елкин и посоветовал быть особенно внимательным людям в возрасте, а также тем, у кого светлая кожа и много родинок.
При этом врач уточнил, что самым опасным периодом для загара является время с 11:00 до 16:00. Он рекомендовал использовать солнцезащитные кремы, носить одежду с длинным рукавом, широкополые шляпы. Следует защитить от ультрафиолета и глаза.