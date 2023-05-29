Первая помощь: как провести лето активно и безопасно

За окном все теплее. Велосипед так и манит прокатиться с ветерком. Приближение отпуска напоминает, что надо привести себя в форму и заняться спортом. Дача тоже требует ухода. Но любое активное времяпрепровождение может обернуться травмами. О том, как их избежать и провести лето с пользой, рассказывает директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

© Газета.Ru

Летом число обращений в страховую компанию из-за травм увеличивается в среднем на 15%, а у детей и подростков — более чем в два раза. К профессиональным спортивным травмам, которые случаются круглый год, добавляются любительские спортивные и бытовые. Чаще всего это ушибы, вывихи, растяжения и переломы.

Видео дня

С наступлением тепла люди больше ходят пешком, чтобы насладиться хорошей погодой и погреться на солнце, однако после зимы суставы могут быть не готовы к повышенной нагрузке. Так что приводить себя в форму надо постепенно, понемногу прибавляя расстояние и выбирая комфортную обувь.

Появилось желание выйти на пробежку или поиграть с друзьями на свежем воздухе? Перед интенсивными нагрузками не забудьте о полноценной разминке. Махи ногами и руками, наклоны корпуса помогут растянуть мышцы и активируют выработку суставной жидкости. Кроме того, разминка поможет сохранить правильный сердечный ритм.

Поездки на роликах, велосипедах и самокатах, которые сейчас доступны многим благодаря прокату, требуют повышенного внимания и координации движений.

Даже соблюдая ПДД, есть риск не справиться с управлением и упасть — скажем, на влажной от дождя дорожной разметке или преодолевая бордюр. Поэтому обязательно используйте защитную экипировку: шлем, наколенники, налокотники, повязки на запястья. Такая защита поможет избежать не только синяков и ссадин, но и более серьезных проблем — например, сотрясения мозга.

Помните, что на роликах правильно падать вперед — на колени, а затем на руки. Падать с велосипеда лучше на бок: важно сгруппироваться, не вытягивать руки и ноги, чтобы снизить риск перелома. Падая с самоката, берегите голову: ее следует наклонить к груди, прикрыть руками и не расслаблять шею.

Ближе к лету открывается множество площадок для пляжного волейбола. Этот вид спорта считается одним из наименее травматичных среди командных игр, но и здесь нельзя терять бдительность. Игроки часто травмируют лодыжки, когда на ногу приземляется партнер по команде. Случаются вывихи и переломы пальцев при выставлении блока.

А одной из самых травмоопасных игр считается футбол. Агрессивная манера игры зачастую приводит к разрыву связки коленного сустава, вывиху голеностопа, перелому лодыжки.

Отдых на даче тоже можно отнести к активному времяпрепровождению, если вы не только загораете, но и ведете хозяйство. Частые дачные «спутники» — порезы, занозы, растяжения и ушибы. Даже опытный огородник может порезаться садовым инвентарем, уколоться о проволоку или гвоздь, посадить занозу.

В аптечке дачника обязательно должны быть антисептические средства: перекись водорода или хлоргексидин, пластырь и бинт.

Ударный труд на грядках может выйти боком — в этом деле также важно увеличивать нагрузки постепенно. Если предстоит копать участок, сажать растения или полоть грядки, то сделайте разминку, а после работы — упражнения на растяжку. Лопаты и грабли надо подбирать подходящей длины, а при прополке лучше использовать скамеечку, чтобы не перенапрягать поясницу. Тяжести следует поднимать и носить с прямой спиной. Не стоит трудиться сразу после еды или перед сном, да и просто чувствуя усталость.