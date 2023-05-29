Люди с раком рассказали о первых встревоживших их симптомах
Люди с онкологическими заболеваниями с форума Reddit рассказали о первых признаках рака, которые их встревожили и заставили пройти обследование. Эти симптомы болезни они назвали в разделе AskReddit.
Многие признались, что первыми «звоночками» стали сильные и необъяснимые боли.
Для других симптомом онкологического заболевания был сильный кашель.
О раке кишечника пользователи часто узнавали по крови в стуле.
Ранее мужчины старше 40 лет с форума Reddit пожаловались на трудности, с которыми им приходится сталкиваться из-за возраста. Многие признались, что их главными проблемами стали свидания, сексуальная и романтическая жизнь.