Названы сохраняющие здоровье сердца после 50 лет привычки

Для профилактики болезней сердца и сосудов после 50 лет нужно обратить внимание на свой образ жизни и включить в него сохраняющие здоровье привычки, заявила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Перечисленные ею советы приводит издание «Правда».

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По ее словам, после 50 лет начинают активно проявляться такие проблемы, как гипертония, ишемия, аритмия, высокий холестерин и сахарный диабет, которые, в свою очередь, могут привести к инфаркту, инсульту и сердечной недостаточности.

Кореневич объяснила, что для профилактики таких болезней нужно включить в распорядок дня прогулку на свежем воздухе в течение часа.

«Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально ни звучит», — подчеркнула она.

Кроме того, продолжила кардиолог, нужно есть больше овощей и фруктов, сократить потребление жирных и сладких продуктов, а также пить больше воды, а не кофе, газированные напитки или соки. Также очень важно высыпаться и качественно отдыхать.