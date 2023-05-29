Врач рассказал, какие продукты провоцируют развитие тромбов
Флеболог Макаров: кофе и мясо вызывают тромбоз ног . Прежде всего врач напомнил, что это одна из самых распространённых патологий, во время которой в венозной системе появляются кровяные сгустки. Если вы уже столкнулись с таким недугом, то вам нужно исключить из рациона некоторую еду, чтобы не создать новые очаги воспаления.
Мясо
Ни в коем случае нельзя есть копчёности, мясо (особенно говядину) и другие животные жиры. Всё из-за того, что эти продукты тяжело перевариваются. Они добавляют нагрузку не только пищеварительной системе, но и печени.
«Все белки, участвовавшие как в тромбообразовании, так и в рассасывании тромбов, синтезируются в печени, поэтому мы должны исключить из рациона те продукты питания, которые тяжелы для печени», — объяснил Макаров.
Кофеин
Кофе и шоколад, потому что они сильно стимулируют не только печень, но желудочно-кишечный тракт и симпатоадреналовую систему. Активизируя её, они создают благоприятные условия для возникновения тромбов, отметил эксперт.
Продукты, провоцирующие вздутие
В эту категорию можно включить яблоки, белокочанную капусту и чёрный хлеб. Такая пища затрудняет отток крови от нижних конечностей — это создаёт риск образования тромбов.
Алкоголь и продукты, богатые витамином К
Еда с большим содержанием витамина К может усугубить тромбоз глубоких вен. Прежде всего это шпинат, салат и говяжья печень.
Любые алкогольные напитки, разумеется, для больного также под строжайшим запретом, подчеркнул врач.
Ранее хирург Омар Абу-Бакр заявил, что ноющая боль в ноге указывает на образование тромба. Абу-Бакр отметил, что этот симптом появляется ещё на первых этапах формирования сгустков в венах. Насторожить должна внезапность возникновения такой боли. Если вы не ударялись, не видите на больном месте гематомы и припухлости, то это может быть «молчаливым» симптом тромбоза. Недомогание может то появляться, то исчезать.