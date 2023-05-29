Какие продукты провоцируют развитие тромбов

Флеболог Макаров: кофе и мясо вызывают тромбоз ног . Прежде всего врач напомнил, что это одна из самых распространённых патологий, во время которой в венозной системе появляются кровяные сгустки. Если вы уже столкнулись с таким недугом, то вам нужно исключить из рациона некоторую еду, чтобы не создать новые очаги воспаления.

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Мясо

Ни в коем случае нельзя есть копчёности, мясо (особенно говядину) и другие животные жиры. Всё из-за того, что эти продукты тяжело перевариваются. Они добавляют нагрузку не только пищеварительной системе, но и печени.

«Все белки, участвовавшие как в тромбообразовании, так и в рассасывании тромбов, синтезируются в печени, поэтому мы должны исключить из рациона те продукты питания, которые тяжелы для печени», — объяснил Макаров.

Кофеин

Кофе и шоколад, потому что они сильно стимулируют не только печень, но желудочно-кишечный тракт и симпатоадреналовую систему. Активизируя её, они создают благоприятные условия для возникновения тромбов, отметил эксперт.

Продукты, провоцирующие вздутие

В эту категорию можно включить яблоки, белокочанную капусту и чёрный хлеб. Такая пища затрудняет отток крови от нижних конечностей — это создаёт риск образования тромбов.

Алкоголь и продукты, богатые витамином К

Еда с большим содержанием витамина К может усугубить тромбоз глубоких вен. Прежде всего это шпинат, салат и говяжья печень.

Любые алкогольные напитки, разумеется, для больного также под строжайшим запретом, подчеркнул врач.