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Когда межпозвоночные грыжи вызывают боль

Межпозвоночные грыжи относительно редко вызывают у человека боль, рассказал врач Алексей Исайкин.

Когда межпозвоночные грыжи вызывают боль
© Ferra.ru

Лишь от 2% до 12% грыж межпозвоночных дисков приводят к сдавлению нервных корешков и появлению боли, заявил сотрудник Первого Московского Государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин.

Чаще всего эта боль проявляется в виде онемения пальцев, слабости в ноге, выпадения рефлексов. Такие признаки обычно появляются, когда грыжа диска сдавливает нервный корешок. Однако очень часто грыжи межпозвоночных дисков бывают бессимптомными.

Боль вызывают и другие болезни межпозвоночных дисков, подчеркивает врач. Повреждение межпозвоночных дисков — причина от 20% до 40% неспецифической боли в спине. Такая боль может появиться в любом возрасте, и большинство пациентов с ней — люди до 40 лет, отмечает специалист.

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