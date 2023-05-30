Когда межпозвоночные грыжи вызывают боль

Межпозвоночные грыжи относительно редко вызывают у человека боль, рассказал врач Алексей Исайкин.

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Лишь от 2% до 12% грыж межпозвоночных дисков приводят к сдавлению нервных корешков и появлению боли, заявил сотрудник Первого Московского Государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин.

Чаще всего эта боль проявляется в виде онемения пальцев, слабости в ноге, выпадения рефлексов. Такие признаки обычно появляются, когда грыжа диска сдавливает нервный корешок. Однако очень часто грыжи межпозвоночных дисков бывают бессимптомными.