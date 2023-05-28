ЛОР: одной из причин боли в горле может стать проблемы с ЖКТ или щитовидкой

ЛОР Попова: одной из причин боли в горле может стать проблемы с ЖКТ или щитовидкой. Когда подскакивает температура и болит горло, понятно, что где-то не повезло подхватить сквозняк или неприятный вирус. Но иногда горло начинает болеть слишком часто и в отрыве от обычных симптомов, то здесь можно заподозрить целый ворох заболеваний, причём очень неочевидных.

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Как рассказала отоларинголог Светлана Попова в беседе с «Вечерней Москвой», если горло болит часто и в отрыве от каких-то объективных причин, то нужно искать среди необъективных.

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1. Хронический тонзиллит — постоянное воспаление нёбных миндалин, при котором лимфа увеличивается, слизистая отекает и краснеет, горло болит, в нём першит, а ещё образуются пробки.

2. Фарингит — воспаление слизистой оболочки задней стенки глотки. Обычно ощущается так, будто горло отекло, а в желудок попало инородное тело. Горло при этом болит и в нём першит после еды или на голодный желудок. При этом хронический фарингит — это почти 100% результат проблемного ЖКТ. На саму пищеварительную систему жалоб может не быть — всё работает как часики, только вот хронический фарингит. Нужно обратиться к врачу, он нормализует питание и, скорее всего, горло тоже перестанет болеть.

3. Ларингоневроз — это такой спазм мышц, при котором ничего не болит, но дискомфорт есть. Появляется ком в горле, хрипотца в голосе, становится тяжелее дышать. Здесь каких-то физических причин нет — во всём виноват невроз. В таком случае лучше просто выполнять дыхательные упражнения — вдох на счёт четыре, выдох — на 8 и задержка дыхания на 8. Такое дыхание повысит уровень углекислоты в крови и спазм пройдёт. Можно ещё устраивать себе релакс — посещать соляные пещеры, массаж, спа и другое.

Это самые популярные причины постоянной боли к горле, но есть и другие, например, поражения языка, нарушения выделения слюны, стоматологические проблемы (воспалённые «восьмёрки»), аллергии, неправильное положение височно-нижнечелюстного сустава, проблемы с щитовидкой и другие.