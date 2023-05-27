Нейрохирург: распознать аппендицит можно по околопупочной боли

Нейрохирург Алмазов: распознать аппендицит можно по околопупочной боли
Отличить аппендицит от других спазмов в животе можно по околопупочной боли. Об этом рассказал нейрохирург и кандидат медицинских наук Илья Алмазов. Он уточнил, что симптомом аппендицита может быть повышенная температура.
«Как правило, аппендицит проявляется в виде начальной генерализованной или околопупочной боли в животе, которая локализуется в правом нижнем квадранте живота», — рассказал Алмазов для Sport24.
Он отметил, что боль может сопровождаться потерей аппетита, тошнотой и рвотой, вздутием живота и повышенной на один градус температурой.