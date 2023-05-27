Гериатр: прививка от столбняка защитит во время дачных работ. Особенно серьёзно к вакцинации нужно отнестись людям с диабетом или атеросклерозом, подчеркнул врач Андрей Изюмов. Эти заболевания снижают чувствительность конечностей, поэтому можно не заметить ранку. Если человек работает на грядке, туда может попасть земля. Это вызовет воспаление. Специалист назвал ещё несколько важных правил перед поездкой на дачу.

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У пожилых людей иммунная система не такая мощная, как у молодых. Ей уже сложнее противостоять возбудителям инфекционных заболеваний, которые попадаются в земле.

По словам врача-гериатра Андрея Изюмова, для тех, кто не делал прививку от столбняка, особенно опасна столбнячная палочка. К тому же у людей старше 70 лет все ранки заживают значительно дольше.

«Но у людей с сахарным диабетом и атеросклерозом даже мелкие травмы могут переходить в трофические язвы и вызывать некроз мягких тканей», — предупредил медик.

Как работать на даче диабетикам и всем пожилым

Итак, перед поездкой на дачу ставим прививку от столбняка. Она делается раз в 10 лет, поэтому если после 2013 года вы проходили вакцинацию, то ещё раз колоться не нужно.

Вот какие ещё правила советует соблюдать Изюмов на даче: