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Учёные предрекли увеличение смертности к 2030 году всего из-за одной патологии

Команда исследователей из Китая спрогнозировала увеличение смертности во всём мире в 2 раза к 2030 году. Главный кричной учёные назвали ишемический инсульт.

Ученые предрекли увеличение смертности к 2030 году из-за одной патологии
© Ferra.ru

Ежегодно из-за этой патологии во всём мире умирает огромное количество людей разного возраста. По мнению специалистов, к концу десятилетия, к 2030 году, уровень смертей от ишемического инсульта достигнет отметки в 6,4 млн человек в год.

Факторы развития ишемического инсульта — нездоровый образ жизни в целом, в частности, это курение, пристрастие к нездоровой еде, из-за чего растёт уровень глюкозы и холестерина в крови, лишний вес, дисфункция почек, гипертония.

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