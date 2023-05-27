Ученые предрекли увеличение смертности к 2030 году из-за одной патологии

Команда исследователей из Китая спрогнозировала увеличение смертности во всём мире в 2 раза к 2030 году. Главный кричной учёные назвали ишемический инсульт.

© Ferra.ru

Ежегодно из-за этой патологии во всём мире умирает огромное количество людей разного возраста. По мнению специалистов, к концу десятилетия, к 2030 году, уровень смертей от ишемического инсульта достигнет отметки в 6,4 млн человек в год.