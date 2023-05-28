Какие виды рака чаще всего приводят к смерти и как снизить риски заболевания

Полностью защитить себя от онкологического заболевания невозможно, но можно снизить риски. Какие виды рака чаще всего приводят к смерти и как уменьшить вероятность заболевания, рассказал доктор медицинских наук Павел Копосов.

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Рак легких, бронхов и трахеи каждый год становится причиной смерти около 50 тысяч россиян. Основная причина этого заболевания – курение. Те, кто подвержены этой вредной привычке, в семь раз чаще встречаются с онкологией дыхательных путей.

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Второе место занимает рак желудка, который каждый год уносит жизни около 26 тысяч пациентов. Чтобы минимизировать риск заболевания, необходимо отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и переработанных мясных продуктов, особенно колбас и копченостей.Примерно 23 тысячи человек умирают ежегодно от рака ободной кишки, который наиболее распространен среди жителей европейских стран. При этом в азиатских и африканских странах это заболевание почти не встречается, что, скорее всего, как предполагают специалисты, связано с особенностями питания. Злоупотребление животными жирами и недостаток грубой клетчатки провоцируют злокачественные опухоли ободной кишки.

Еще одно очень распространенное заболевание – рак молочной железы, уносящий жизни около 20 тысяч пациенток ежегодно. А в мире от этого умирают порядка 600 тысяч женщин. В последнее время увеличилось количество молодых пациенток, страдающих от этого заболевания, в возрасте до 40 лет. По словам специалистов, причина кроется в мутация в генах BRCA1 и BRCA2, которая может передаваться по наследству. В связи с этим очень важно проходить генетические обследование, особенно если в роду у кого-то был рак молочной железы – у мамы или бабушки.

Замыкает пятерку самых распространенных злокачественных новообразований – рак поджелудочной железы. Ежегодно от него погибают около 18 тысяч пациентов. Это заболевание сложнее всего лечить, потому что в 80% случаев обнаружить его удается лишь на четвертой стадии. Провоцирующими факторами считаются злоупотребление жирной и острой пищей, алкоголем, курение.