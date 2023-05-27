Врач объяснил, как извлечь клеща дома

В сезон клещей никто не застрахован от укуса насекомого, поэтому необходимо знать, как действовать при его обнаружении. Врач общей практики Игорь Юркин поделился советами.
Первым делом необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Врачи извлекут насекомое, поставят прививку и отправят клеща на экспертизу.
Если же обстоятельства вынуждают самостоятельно доставать насекомое, то необходимо делать это с помощью пинцета либо специальной нитки, которую можно купить заранее в аптеке.
«Завяжите в узел нитку поближе к хоботку клеща. Вращательными движениями медленно извлеките его, но ни в коем случае не тяните вверх», – рекомендует Юркин.
Помимо нитки можно использовать пинцет. Тянуть клеща или поливать маслом врач крайне не рекомендует. В первом случае содержимое желудка клеща может выдавиться под кожу, а во втором – насекомое задохнется до того, как вы успеете его извлечь, передает teleprogramma.pro.