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1 час назад

Врач объяснил, как извлечь клеща дома

РИА "ФедералПресс"

В сезон клещей никто не застрахован от укуса насекомого, поэтому необходимо знать, как действовать при его обнаружении. Врач общей практики Игорь Юркин поделился советами.

Врач объяснил, как извлечь клеща дома
Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Первым делом необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Врачи извлекут насекомое, поставят прививку и отправят клеща на экспертизу.

Если же обстоятельства вынуждают самостоятельно доставать насекомое, то необходимо делать это с помощью пинцета либо специальной нитки, которую можно купить заранее в аптеке.

«Завяжите в узел нитку поближе к хоботку клеща. Вращательными движениями медленно извлеките его, но ни в коем случае не тяните вверх», – рекомендует Юркин.

Помимо нитки можно использовать пинцет. Тянуть клеща или поливать маслом врач крайне не рекомендует. В первом случае содержимое желудка клеща может выдавиться под кожу, а во втором – насекомое задохнется до того, как вы успеете его извлечь, передает teleprogramma.pro.

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