Доктор развеял популярный миф о кандидозе

Популярный миф о кандидозе в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развеял врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, эта бактерия не передается половым путем.

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Доктор пояснил, что кандидоз дает о себе знать из-за неправильной работы иммунной системы. В частности, это может произойти от неправильного питания или бесконтрольного употребления антибиотиков, что негативно влияет на микробиом.