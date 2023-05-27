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Доктор Мясников развеял популярный миф о кандидозе

Популярный миф о кандидозе в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развеял врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, эта бактерия не передается половым путем.

Доктор развеял популярный миф о кандидозе
© Мослента

Доктор пояснил, что кандидоз дает о себе знать из-за неправильной работы иммунной системы. В частности, это может произойти от неправильного питания или бесконтрольного употребления антибиотиков, что негативно влияет на микробиом.

Мясников уточнил, кандидоз не появляется извне — 160 видов разновидностей этих микроорганизмов с самого рождения человека находятся в его организме вместе с другими бактериями.

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