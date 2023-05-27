Невролог: у людей с дефицитом витамина В2 часто болит голова

Невролог Демьяновская: у людей с дефицитом витамина В2 часто болит голова. Витамин В2, он же рибофлавин, считается одной из важнейших для организма человека молекул небелковой природы. Это связано с тем, что он выступает коферментом для окислительно-восстановительных реакций. В среднем взрослому человеку нужно получать 2–3 мг рибофлавина каждый день. Нехватка этого вещества в организме может даже привести к ухудшению здоровья, поэтому важно вовремя определить и восполнить его дефицит.

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«В организме из рибофлавина образуются биологически активные вещества — флавиновые коферменты. Они занимают одно из центральных мест в энергетическом обмене: участвуют в окислении жирных кислот и других окислительно-восстановительных реакциях. Кроме того, витамин B2 нужен для образования активных форм витамина B6, необходимых для нормальной работы нервной системы», — объяснила врач-невролог, к. м. н., эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с «Доктором Питером».

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Основным источником микронутриента служат мясные и молочные продукты. Поступая с едой, рибофлавин всасывается в тонкой кишке и с кровью переносится в печень и почки. Там он превращается в свои активные коферментные формы и разносится к остальным органам и тканям.

Рибофлавин — водорастворимый витамин, а это значит, что его запасы в организме не хранятся. Поэтому важно постоянно поддерживать нормальный уровень микронутриента, чтобы все системы работали исправно, добавляет врач.

Кому угрожает дефицит B2

В первую очередь недостаток рибофлавина опасен для вегетарианцев. Но если человек с исключительно растительным рационом дополнительно принимает добавки с витамином В2, то опасность ем уже грозит.

Часто недостаток рибофлавина выявляют у детей и подростков, которые отказываются от мяса, молока и рыбы. Впрочем, причины те же, что и у вегетарианцев. На удивление в группе риска и спортсмены, но только потому что у них повышен обмен веществ и витамин В2 расходуется активнее.

Риск нехватки рибофлавина есть и у людей с непереносимостью лактозы, потому что они вынуждены отказываться от молочных продуктов, одного из главных источников ценного микронутриента. В целом, все люди из групп риска так или иначе не питаются полноценно, то есть исключили определённые продукты.

Дефицит рибофлавина может образоваться, когда нарушается его всасывание в кишечнике или не образуются активные формы витамина. Так бывает при расстройствах пищевого поведения, мальабсорбции, кишечных инфекциях с продолжительной диареей, злокачественных опухолях, желтухе.

«Также тяжелый дефицит витамина В2 выявляют у пациентов с наследственным дефектом гена, кодирующего белок, ответственный за переноску рибофлавина. Он называется „синдром Брауна — Виалетто — Ван Лэре“. Это редкое заболевание, диагностировано всего у 70 человек в мире», — отметила Демьяновская.

К слову, регулярный приём некоторых лекарств может привести к нарушению усвоения витамина. Например, люди, которые принимают барбитураты, например фенобарбитал, оральные контрацептивы и пациенты с ВИЧ-инфекцией, проходящие антиретровирусную терапию, тоже в группе риска, потому что действующие вещества из лекарств помогают разрушать рибофлавин или в принципе мешают его всасыванию.

Признаки нехватки В2

Точно определить недостаток рибофлавина в крови можно только по анализу крови или мочи. Но есть и первые звоночки, по которым можно самостоятельно заподозрить нехватку витамина.

У людей с дефицитом витамина В2 часто болит голова, им сложно заснуть, сконцентрироваться, они становятся раздражительными и быстро устают. У них могут появиться заеды в уголках рта, кайма губ краснеет и воспаляется, а сами губы шелушатся и трескаются. Кожа становится сухой, могут выпадать или обламываться волосы, снижается острота зрения.

«Если организм и дальше недополучает витамина В2, негативные эффекты усугубляются. Тяжёлый дефицит может привести к анемии, нарушению функции сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Грозные осложнения гиповитаминоза В2 — патологии зрения вплоть до катаракты и глаукомы», — обратила внимание специалист.

Этот самый тяжёлый дефицит рибофлавина в чистом виде можно встретить крайне редко, а вот лёгкий недостаток можно устранить, если добавить в рацион продукты — источники витамина В2 или биоактивные добавки с ним.

В каких продуктах искать В2

Лидером по содержанию витамина B2 считается говяжья печень, также он содержится в дрожжах, молочной сыворотке, яичном белке, твороге, красном мясе, рыбе, цельнозерновых продуктах. Кроме того, многие продукты сейчас дополнительно обогащают рибофлавином.

Чтобы восполнять витамин B2, можно купить хлеб, молоко, готовые завтраки и какао с ним. Кстати, рибофлавин разрушается при хранении на свету, поэтому, например, молоко и молочные продукты лучше не хранить в стеклянной таре. Витамина В2 меньше в обезжиренном молоке, чем в цельном. К слову, алкоголь мешает усвоению витамина B2.