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Врач назвал порядок действий при укусе осы или пчелы

Схему самостоятельного удаления ос и пчел в разговоре с RT привел врач-дерматовенеролог Роман Иванов. Он предупредил, что доставать жало пинцетом нельзя.

Врач назвал порядок действий при укусе осы или пчелы
© Мослента

Для безопасного изъятия жала необходимо надавить на кожу около укуса плоским предметом и провести по направлению к центру, чтобы выдавить жало вдоль. После этого на ранку нужно приложить холодный компресс на 10-15 минут и принять антигистаминный препарат, рассказал эксперт.

Медик предупредил, что после укуса у некоторых людей может появиться отек. Риск его развития особенно возрастает, если укус пришелся в область лица — в этом случае у пострадавшего могут появиться слабость, головокружение, тошнота и рвота. При появлении таких симптомов нужно незамедлительно обратиться ко врачу.

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