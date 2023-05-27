Зависимость от капель для носа: почему возникает и как избавиться
Полость носа — невероятно важный орган, который нельзя игнорировать. Довольно частая проблема — его заложенность, которая может возникать по целому ряду причин. Часто, чтобы избавиться от этого ощущения, люди используют капли, сами не замечая как попадают в зависимость от них. Подробнее о том, почему так происходит и как избавиться от этой проблемы «Вечерней Москве» рассказала врач-оториноларинголог, психотерапевт Светлана Попова.
Причины заложенности носа
По ее словам, самая частая причина заложенности носа — это риниты и воспаления околоносовых пазух:
— Когда идет острое или хроническое воспаление, наблюдается заложенность носа, плохой отток и очень дискомфортное состояние — головная боль, общая разбитость, тяжесть в лице, сонливость. В основе такого воспаления лежит работа иммунной системы как ответ на вирусную или бактериальную инфекцию.
Еще одна причина заложенности носа — аллергический отек, к которому приводит набухание слизистой оболочки, отметила Попова:
— Человек начинает пользоваться сосудосуживающими каплями. Аллергический ринит в хроническом состоянии — это тоже гиперактивная реакция иммунной системы к внешним фактором (пыль, цветение и т. д.). Для лечения применяются антигистаминные и гормональные препараты, в том числе местные. Однако это только снятие симптомов, так как подобное лечение не приведет к работе с глубинными причинами появления аллергии. В связи с этим аллергия чаще всего прогрессирует и переходит в хроническую форму — постоянную заложенность носа.
Также к заложенности носа могут приводить гормональные нарушения, такие как сахарный диабет и сбои в менструальном цикле у женщин, перечислила медик:
— Все манипуляции с носом влияют на функционирование гормональной системы у женщин, так как в передних концах нижних носовых раковин расположены рецепторы, связанные с работой яичников. Поэтому возможны изменения в гормональном фоне.
Как возникает зависимость от капель
При частой заложенности носа человек начинает пользоваться сосудосуживающими каплями, заметила врач:
— Как экстренную меру по предотвращению заложенности носа — сосудосуживающие капли позволить себе можно. Однако при постоянном использовании мелкие сосуды в носовых раковинах сужаются, затем сосуды рефлекторно расширяются. Если капли применять долго, способность сосудов сужаться и расширяться постепенно атрофируется — сначала нам нужно все больше капель, но потом они перестают действовать, так как сосуды все время находятся в расширенном состоянии и становятся парализованными. Соответственно, человек переходит на гормональное лечение, которое снимает местное воспаление. Следующий шаг — это хирургическое лечение: лазеры, коагуляционная терапия, которые являются достаточно деструктивными методами.
При заложенном носе необходимо четко понимать, что сосудосуживающие препараты — это не панацея, подчеркнула Попова. Нужно работать с причинами появления заложенности носа, подчеркнула специалист.
Как действовать при остром насморке и заложенности носа
Самое важное, по мнению врача, меньше воздействовать непосредственно на слизистую оболочку внутри полости носа:
— Так быстрее будет происходить выздоровление. Можно погреть периферию: руки, стопы — растираем их, активизируем. Сделать массаж активных точек вокруг носа, в области надбровных дуг, скул. Можно применять эфирные масла, только очень качественные, проверенного производителя. Даже при аллергии можно вдыхать масла мяты, лаванды, натереть ими стопы, согреть их, надев теплые носки.
Все эти процедуры приводят к улучшению местного кровообращения и частичному и полному снятию отека, добавила Попова.