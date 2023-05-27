Зависимость от капель для носа: почему возникает и как избавиться

Полость носа — невероятно важный орган, который нельзя игнорировать. Довольно частая проблема — его заложенность, которая может возникать по целому ряду причин. Часто, чтобы избавиться от этого ощущения, люди используют капли, сами не замечая как попадают в зависимость от них. Подробнее о том, почему так происходит и как избавиться от этой проблемы «Вечерней Москве» рассказала врач-оториноларинголог, психотерапевт Светлана Попова.

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Причины заложенности носа

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По ее словам, самая частая причина заложенности носа — это риниты и воспаления околоносовых пазух:

— Когда идет острое или хроническое воспаление, наблюдается заложенность носа, плохой отток и очень дискомфортное состояние — головная боль, общая разбитость, тяжесть в лице, сонливость. В основе такого воспаления лежит работа иммунной системы как ответ на вирусную или бактериальную инфекцию.

Еще одна причина заложенности носа — аллергический отек, к которому приводит набухание слизистой оболочки, отметила Попова:

— Человек начинает пользоваться сосудосуживающими каплями. Аллергический ринит в хроническом состоянии — это тоже гиперактивная реакция иммунной системы к внешним фактором (пыль, цветение и т. д.). Для лечения применяются антигистаминные и гормональные препараты, в том числе местные. Однако это только снятие симптомов, так как подобное лечение не приведет к работе с глубинными причинами появления аллергии. В связи с этим аллергия чаще всего прогрессирует и переходит в хроническую форму — постоянную заложенность носа.

Также к заложенности носа могут приводить гормональные нарушения, такие как сахарный диабет и сбои в менструальном цикле у женщин, перечислила медик:

— Все манипуляции с носом влияют на функционирование гормональной системы у женщин, так как в передних концах нижних носовых раковин расположены рецепторы, связанные с работой яичников. Поэтому возможны изменения в гормональном фоне.

Как возникает зависимость от капель

При частой заложенности носа человек начинает пользоваться сосудосуживающими каплями, заметила врач:

— Как экстренную меру по предотвращению заложенности носа — сосудосуживающие капли позволить себе можно. Однако при постоянном использовании мелкие сосуды в носовых раковинах сужаются, затем сосуды рефлекторно расширяются. Если капли применять долго, способность сосудов сужаться и расширяться постепенно атрофируется — сначала нам нужно все больше капель, но потом они перестают действовать, так как сосуды все время находятся в расширенном состоянии и становятся парализованными. Соответственно, человек переходит на гормональное лечение, которое снимает местное воспаление. Следующий шаг — это хирургическое лечение: лазеры, коагуляционная терапия, которые являются достаточно деструктивными методами.

При заложенном носе необходимо четко понимать, что сосудосуживающие препараты — это не панацея, подчеркнула Попова. Нужно работать с причинами появления заложенности носа, подчеркнула специалист.

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Самое важное, по мнению врача, меньше воздействовать непосредственно на слизистую оболочку внутри полости носа:

— Так быстрее будет происходить выздоровление. Можно погреть периферию: руки, стопы — растираем их, активизируем. Сделать массаж активных точек вокруг носа, в области надбровных дуг, скул. Можно применять эфирные масла, только очень качественные, проверенного производителя. Даже при аллергии можно вдыхать масла мяты, лаванды, натереть ими стопы, согреть их, надев теплые носки.