Привычки, которые могут помочь избежать деменции

Как снизить риск возникновения одного из самых неприятных ментальных состояний.

© WomanHit.ru

Одно из самых страшных состояний, в котором можно оказаться даже в относительно молодом возрасте, — деменция. Мозг постепенно отказывается воспринимать новую информацию и теряет всю накопленную. К сожалению, полностью справиться с этим состоянием нельзя, однако вполне реально снизить риск возникновения этой проблемы. Специалисты советуют воспользоваться следующими советами.

Видео дня

Будьте жадными до новых знаний

Многие люди с окончанием вуза считают, что объёма знаний им вполне хватит, чтобы выполнять свои рабочие обязанности, и на этом все. Однако в современном мире просто невозможно оставаться востребованным специалистом и при этом избегать новой информации. Помимо того, что постоянное самосовершенствование помогает оставаться на плаву в профессиональной сфере, тяга к знаниям помогает поддерживать активность мозга. Особенно хорошо с этим справляются иностранные языки. Когда человек начинает учить хотя бы один язык, его мозг проделывает невероятную работу для освоения такого большого пласта информации. Если вы не поклонники лингвистики, займитесь более интересными для вас вещами, но обязательно с ментальной нагрузкой. Это может быть заучивание стихов, моделирование, а также отлично помогает рисование.

Физическая активность и свежий воздух

Сложно переоценить пользу витамина D для нашего организма. Ученые пришли к выводу, что этот витамин помогает отодвинуть или полностью исключить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. Также важно не просто нежиться под прямыми лучами солнца, но и заставлять кровь активнее циркулировать. Прогулка на свежем воздухе, особенно в солнечный день, добавит не только пару очков к здоровью, но и однозначно поднимет настроение.

Курение и алкоголь? Нет, спасибо