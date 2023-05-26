Врач дала рекомендации по питанию диабетикам

О том, какие продукты необходимо употреблять пациенту с сахарным диабетом, в разговоре с Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог Наталья Балашова.

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Врач поделилась, что снизить риск развития ожирения и сахарного диабета помогают пищевые волокна. Она рекомендовала употреблять в пищу орехи, овощи, фрукты, семечки и продукты из цельного зерна, но в умеренном количестве, отметив, что неперевариваемые пищевые волокна улучшают работу пищеварительной системы.