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Врач дала рекомендации по питанию диабетикам

О том, какие продукты необходимо употреблять пациенту с сахарным диабетом, в разговоре с Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог Наталья Балашова.

Врач дала рекомендации по питанию диабетикам
© Вести Подмосковья

Врач поделилась, что снизить риск развития ожирения и сахарного диабета помогают пищевые волокна. Она рекомендовала употреблять в пищу орехи, овощи, фрукты, семечки и продукты из цельного зерна, но в умеренном количестве, отметив, что неперевариваемые пищевые волокна улучшают работу пищеварительной системы.

Кроме того, врач рассказала, что инсулин поддерживает нормальный уровень сахара в крови, то есть до тех пор, пока гормон выбрасывается в нужном количестве из поджелудочной железы, никаких проблем со здоровьем нет.

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