Заболевание, смертность от которого увеличится вдвое в ближайшие 7 лет

Определено заболевание, смертность от которого увеличится вдвое в ближайшие семь лет
Ученые университета Тунцзи рассказали, как в ближайшие годы изменится ситуация со смертностью из-за ишемического инсульта.
Так, в 2019 году количество смертей от инсульта составило 3,29 миллиона. Однако уже к 2030-му этот показатель достигнет 6,4 миллиона летальных исходов. К таким выводам специалисты пришли на основе данных Global Health Data Exchange.
«Это увеличение глобального числа смертей от ишемического инсульта наряду с прогнозируемым дальнейшим увеличением в будущем вызывает беспокойство», — заявили авторы исследования.
К основным факторам риска, провоцирующим ишемический инсульт, относятся вредные привычки. Среди них курение и злоупотребление продуктами, провоцирующими набор массы тела и повышение уровня холестерина в крови.