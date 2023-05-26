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Определено заболевание, смертность от которого увеличится вдвое в ближайшие семь лет

Ученые университета Тунцзи рассказали, как в ближайшие годы изменится ситуация со смертностью из-за ишемического инсульта.

Заболевание, смертность от которого увеличится вдвое в ближайшие 7 лет
© Слово и Дело

Так, в 2019 году количество смертей от инсульта составило 3,29 миллиона. Однако уже к 2030-му этот показатель достигнет 6,4 миллиона летальных исходов. К таким выводам специалисты пришли на основе данных Global Health Data Exchange.

«Это увеличение глобального числа смертей от ишемического инсульта наряду с прогнозируемым дальнейшим увеличением в будущем вызывает беспокойство», — заявили авторы исследования.

К основным факторам риска, провоцирующим ишемический инсульт, относятся вредные привычки. Среди них курение и злоупотребление продуктами, провоцирующими набор массы тела и повышение уровня холестерина в крови.

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