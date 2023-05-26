Как сохранить здоровье щитовидной железы
В Минздраве РФ рассказали, от чего нужно отказаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы.
Заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина отметила, что в первую очередь важно отказаться от курения, так как оно сильно повышает риск развития аутоиммунных заболеваний щитовидки. Также провоцирует развитие эндокринной офтальмопатии и утяжеляет ее течение.
Медик заявила, что проблема с щитовидной железой может появиться в любом возрасте. Однако чаще всего от болезней страдают женщины, а не мужчины - в соотношении 6:1.
- спать ночью не менее 8 часов;
- отказаться от приема разнообразных биологически активных добавок и нетрадиционных методов оздоровления;
- не заниматься самолечением;
- делать профилактические прививки, в том числе от COVID-19 - они помогут уберечь от нарушений функции щитовидной железы.
Екатерина Трошина продолжила: - Организм часто подает сигналы, когда здоровье щитовидной железы требует внимания. Для снижения функции щитовидной железы характерны зябкость, прибавка массы тела, сухость кожи, слабость, сонливость, запоры, нарушение менструальной функции у женщин, снижение либидо у мужчин, бесплодие, выпадение волос, ломкость ногтей, замедление пульса, отечность лица и подавленное настроение.
Также, по словам специалиста, при повышении функции щитовидной железы человека начнут беспокоить тахикардия, снижение массы тела, повышенная потливость, слезливость, чувство возбужденности и жар. А при бактериальном или вирусном заболевании щитовидки главные симптомы - боль в этой области, повышение температуры, слабость и учащенное сердцебиение.